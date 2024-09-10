https://ria.ru/20240910/shkola-1971730044.html

На Херсонском направлении создали подземную школу операторов FPV-дронов

На Херсонском направлении создали подземную школу операторов FPV-дронов - РИА Новости, 10.09.2024

На Херсонском направлении создали подземную школу операторов FPV-дронов

Командование российской группировки войск "Днепр" создало на херсонском направлении подземную фронтовую школу операторов FPV-дронов и разведывательных БПЛА, она РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T04:12

2024-09-10T04:12

2024-09-10T04:12

специальная военная операция на украине

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 10 сен - РИА Новости. Командование российской группировки войск "Днепр" создало на херсонском направлении подземную фронтовую школу операторов FPV-дронов и разведывательных БПЛА, она хорошо замаскирована и размещена под землей на глубине более трех метров, рассказали РИА Новости российские военные. "Камикадзе и БПЛА коптерного типа (для) разведки. То есть у нас пилоты - они универсальные. Они летают как на камикадзе, так и на БПЛА-коптерах… Из тех, кто новенькие приезжают, процентов 70 быстро схватывают, в течение 2-3 дней они уже летают", - сказал агентству инструктор школы операторов FPV-дронов, командир взвода БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Кирс". По словам офицера, наиболее востребованные для управления FPV-дроном навыки, которые любой человек может приобрести в мирной жизни, развиваются благодаря компьютерным играм. "У тех, кто играет, они сразу садятся, видно, что он профессионал, уверенно держит пульт, и буквально там сутки-двое - и уже проходит (учебную) трассу", - сказал инструктор. Инструкторам школы требуется всего около двух недель для подготовки курсанта до уровня, необходимого ему для эффективной работы c БПЛА на линии боевого соприкосновения. "У нас есть инструкторы, и дабы… передать полноценно опыт, не только рассказы, они реально показывают видеоматериалы… где поражают реальные танки, пушки, где залетают в блиндажи. И когда ты видишь непосредственно видео, и человек объясняет, как он подлетал, что он делал, как настроиться, и практические моменты, которые в теории никак нельзя изложить… Не просто это обезличенный ролик, который в Telegram-канале выложили, а тут есть реальный рассказчик, который это сделал", - сказал РИА Новости курсант фронтовой школы БПЛА с позывным "Глава". Школа операторов разведывательных БПЛА и FPV-дронов камикадзе находится непосредственно в прифронтовой зоне. Она тщательно замаскирована и размещена под землей на глубине более трех метров. "Фронт очень забит дронами. Я считаю, что это вообще будущее. Как говорят одни, что мы будем сидеть под землей, а воевать будут дроны", - подчеркнул военный.

https://ria.ru/20240907/drony-1971211675.html

https://ria.ru/20240903/voennye-1970136033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность