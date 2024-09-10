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В МИД назвали действия США против Саймса показательным процессом - РИА Новости, 10.09.2024
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11:14 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/sayms-1971783086.html
В МИД назвали действия США против Саймса показательным процессом
В МИД назвали действия США против Саймса показательным процессом - РИА Новости, 10.09.2024
В МИД назвали действия США против Саймса показательным процессом
Действия американского государства против политолога Дмитрия Саймса - показательный процесс в худшем смысле этого термина, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:14
2024-09-10T11:14
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действия американского государства против политолога Дмитрия Саймса - показательный процесс в худшем смысле этого термина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Правительство США ранее предъявило обвинения политологу Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении законодательства о санкциях, говорится в обнародованном документе американского минюста. "Вот история с Дмитрием Саймсом. Хочу сказать, что всякое, наверное, бывает. Бывает, люди нарушают закон. Бывает, они не знают даже о наличии какого-то закона, который разрабатывается. Всякие бывают в жизни ситуации. Но ведь то, что делается с Дмитрием Саймсом, с его недвижимостью, с его родственниками, с его реноме, кстати говоря, на территории Соединенных Штатов Америки, - это в худшем смысле показательный процесс", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live". По ее оценке, власти США пытаются ситуацией с Саймсом показать американским общественным деятелям, что с ними будет, а также отрабатывают репрессивные меры. Согласно документу американского минюста, Саймсу и его супруге вменяется участие в двух схемах по обходу санкционных требований правительства США. В рамках первой схемы, как полагает американская юстиция, политолог оказывал услуги Первому каналу, получив в качестве вознаграждения свыше 1 миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников телеканала. Помимо этого, утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть свои доходы от подсанкционной деятельности. Минюст США утверждает, что чета Саймсов в настоящее время "находится на свободе, предположительно, в России". Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения по трем пунктам, максимально возможное наказание Саймсу и его супруге – по 60 лет тюрьмы каждому. В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье Дмитрия Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству сам политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года.
https://ria.ru/20240905/obvinenie-1970908439.html
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сша, москва, россия, дмитрий саймс, мария захарова, фбр, в мире
США, Москва, Россия, Дмитрий Саймс, Мария Захарова, ФБР, В мире
В МИД назвали действия США против Саймса показательным процессом

Захарова назвала действия США против политолога Саймса показательным процессом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПолитолог Дмитрий Саймс
Политолог Дмитрий Саймс - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Политолог Дмитрий Саймс. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действия американского государства против политолога Дмитрия Саймса - показательный процесс в худшем смысле этого термина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Правительство США ранее предъявило обвинения политологу Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении законодательства о санкциях, говорится в обнародованном документе американского минюста.
Дмитрий Саймс - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Правительство США предъявило обвинения политологу Саймсу и его жене
5 сентября, 19:24
"Вот история с Дмитрием Саймсом. Хочу сказать, что всякое, наверное, бывает. Бывает, люди нарушают закон. Бывает, они не знают даже о наличии какого-то закона, который разрабатывается. Всякие бывают в жизни ситуации. Но ведь то, что делается с Дмитрием Саймсом, с его недвижимостью, с его родственниками, с его реноме, кстати говоря, на территории Соединенных Штатов Америки, - это в худшем смысле показательный процесс", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".
По ее оценке, власти США пытаются ситуацией с Саймсом показать американским общественным деятелям, что с ними будет, а также отрабатывают репрессивные меры.
Согласно документу американского минюста, Саймсу и его супруге вменяется участие в двух схемах по обходу санкционных требований правительства США. В рамках первой схемы, как полагает американская юстиция, политолог оказывал услуги Первому каналу, получив в качестве вознаграждения свыше 1 миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников телеканала. Помимо этого, утверждается, что Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по отмыванию денег, пытаясь скрыть свои доходы от подсанкционной деятельности.
Минюст США утверждает, что чета Саймсов в настоящее время "находится на свободе, предположительно, в России". Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения по трем пунктам, максимально возможное наказание Саймсу и его супруге – по 60 лет тюрьмы каждому.
В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье Дмитрия Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству сам политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Захарова раскритиковала обвинениях США против политолога Саймса
6 сентября, 07:55
 
СШАМоскваРоссияДмитрий СаймсМария ЗахароваФБРВ мире
 
 
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