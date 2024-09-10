https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971952863.html

Российская экономика растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор

Российская экономика растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор - РИА Новости, 10.09.2024

Российская экономика растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор

Российская экономика сопротивляется санкциям США и растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор Рон Джонсон. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T23:29

2024-09-10T23:29

2024-09-10T23:29

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Российская экономика сопротивляется санкциям США и растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор Рон Джонсон. "Российская экономика далека от краха, она бросила вызов западным санкциям и выросла на 3,6% в 2023 году, как ожидается, вырастет на 3,2% в этом году", - сказал Джонсон на слушаниях в подкомитете сената США. По его словам, "роль американского доллара в качестве главной мировой резервной валюты в 2023 году ослабла". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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в мире, россия, сша, москва, рон джонсон, владимир путин, экономика