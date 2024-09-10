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Российская экономика растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор - РИА Новости, 10.09.2024
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23:29 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971952863.html
Российская экономика растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор
Российская экономика растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор - РИА Новости, 10.09.2024
Российская экономика растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор
Российская экономика сопротивляется санкциям США и растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор Рон Джонсон. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T23:29
2024-09-10T23:29
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Российская экономика сопротивляется санкциям США и растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор Рон Джонсон. "Российская экономика далека от краха, она бросила вызов западным санкциям и выросла на 3,6% в 2023 году, как ожидается, вырастет на 3,2% в этом году", - сказал Джонсон на слушаниях в подкомитете сената США. По его словам, "роль американского доллара в качестве главной мировой резервной валюты в 2023 году ослабла". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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в мире, россия, сша, москва, рон джонсон, владимир путин, экономика
В мире, Россия, США, Москва, Рон Джонсон, Владимир Путин, Экономика
Российская экономика растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор

Джонсон: российская экономика сопротивляется санкциям и растет, а доллар слабеет

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Российская экономика сопротивляется санкциям США и растет, а доллар слабеет, заявил американский сенатор Рон Джонсон.
"Российская экономика далека от краха, она бросила вызов западным санкциям и выросла на 3,6% в 2023 году, как ожидается, вырастет на 3,2% в этом году", - сказал Джонсон на слушаниях в подкомитете сената США.
По его словам, "роль американского доллара в качестве главной мировой резервной валюты в 2023 году ослабла".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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