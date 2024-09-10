https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971951497.html

Дотком высмеял двуличие США из-за санкций против Ирана

Дотком высмеял двуличие США из-за санкций против Ирана - РИА Новости, 10.09.2024

Дотком высмеял двуличие США из-за санкций против Ирана

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, высмеял двуличие американской администрации в связи с новыми санкциями... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T23:03

2024-09-10T23:03

2024-09-10T23:03

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, высмеял двуличие американской администрации в связи с новыми санкциями США против Ирана за его якобы помощь России. Ранее американские министерство финансов и госдепартамент сообщили, что США вслед за европейскими союзниками ввели санкции в отношении иранской авиакомпании Iran Air за поставки западных запчастей в Иран и взаимодействие между Москвой и Тегераном, ограничения также коснулись ряда физических и юридических лиц. "Логика (главы госдепа США Энтони - ред.) Блинкена: США могут поставлять оружие на Украину, но Иран не может поставлять оружие в Россию. Израиль может совершать геноцид с помощью американских бомб без санкций, но Иран будет подвергнут санкциям за помощь России в победе в преступной войне США на Украине", - написал Дотком в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил РИА Новости, что в Евросоюзе утверждают, что имеют "достоверную информацию" о якобы поставке Ираном баллистических ракет России. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240907/ssha-1971209032.html

https://ria.ru/20240901/bayden-1969847484.html

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иран

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в мире, россия, украина, иран, петер стано, дмитрий песков, сергей лавров, нато