https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971722624.html

Последний американский посол в СССР высказался о санкциях против России

Последний американский посол в СССР высказался о санкциях против России - РИА Новости, 10.09.2024

Последний американский посол в СССР высказался о санкциях против России

Санкции, введенные странами Запада против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине, не достигли своей цели, а лишь сделали... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T01:28

2024-09-10T01:28

2024-09-10T05:56

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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Санкции, введенные странами Запада против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине, не достигли своей цели, а лишь сделали российскую экономику более автономной, побудив Москву развивать сотрудничество со странами Азии, заявил бывший посол США в СССР (1987-1991) Джек Мэтлок."Я бы сказал, что экономические санкции против России не справляются с той задачей, ради которой они вводились. Они были направлены на то, чтобы разрушить российскую экономику, однако этого не произошло. Они лишь сделали ее более автономной и, конечно же, побудили РФ обратиться к сотрудничеству с Китаем, Ираном и даже Северной Кореей", — сказал Мэтлок в интервью изданию Executive Intelligence Review и аналитическому Институту Шиллера.Как отметил авторитетный отставной дипломат, такое развитие событий в долгосрочной перспективе представляется "крайне невыгодным" как для США, так и для европейских стран.По мнению Мэтлока, США подпитывают "неэффективную де-факто экономическую и в некоторой степени реальную войну" против России, параллельно подводя ситуацию к грани масштабного конфликта на Ближнем Востоке и в Азии — с Китаем."Мне кажется, что в конечном счете американский народ не поддержит прямое вовлечение в конфликт, которое ему навязывается здесь, в США. Я не способен предвидеть будущее, но считаю, что текущая ситуация не может быть устойчивой ни в экономическом, ни в военном отношении", — резюмировал бывший посол.

https://ria.ru/20240907/sanktsii-1971234547.html

https://ria.ru/20240905/daniya-1970866499.html

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сша, азия, джек мэтлок, россия, в мире