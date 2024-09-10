Рейтинг@Mail.ru
Последний американский посол в СССР высказался о санкциях против России - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 10.09.2024 (обновлено: 05:56 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971722624.html
Последний американский посол в СССР высказался о санкциях против России
Последний американский посол в СССР высказался о санкциях против России - РИА Новости, 10.09.2024
Последний американский посол в СССР высказался о санкциях против России
Санкции, введенные странами Запада против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине, не достигли своей цели, а лишь сделали... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T01:28
2024-09-10T05:56
сша
азия
джек мэтлок
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21249/98/212499892_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_7c767869c65254f9219e083a1b7be962.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Санкции, введенные странами Запада против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине, не достигли своей цели, а лишь сделали российскую экономику более автономной, побудив Москву развивать сотрудничество со странами Азии, заявил бывший посол США в СССР (1987-1991) Джек Мэтлок.&quot;Я бы сказал, что экономические санкции против России не справляются с той задачей, ради которой они вводились. Они были направлены на то, чтобы разрушить российскую экономику, однако этого не произошло. Они лишь сделали ее более автономной и, конечно же, побудили РФ обратиться к сотрудничеству с Китаем, Ираном и даже Северной Кореей&quot;, — сказал Мэтлок в интервью изданию Executive Intelligence Review и аналитическому Институту Шиллера.Как отметил авторитетный отставной дипломат, такое развитие событий в долгосрочной перспективе представляется "крайне невыгодным" как для США, так и для европейских стран.По мнению Мэтлока, США подпитывают "неэффективную де-факто экономическую и в некоторой степени реальную войну" против России, параллельно подводя ситуацию к грани масштабного конфликта на Ближнем Востоке и в Азии — с Китаем."Мне кажется, что в конечном счете американский народ не поддержит прямое вовлечение в конфликт, которое ему навязывается здесь, в США. Я не способен предвидеть будущее, но считаю, что текущая ситуация не может быть устойчивой ни в экономическом, ни в военном отношении", — резюмировал бывший посол.
https://ria.ru/20240907/sanktsii-1971234547.html
https://ria.ru/20240905/daniya-1970866499.html
сша
азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21249/98/212499892_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_4e02836397ba24ae9d5361d70e1d76f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, азия, джек мэтлок, россия, в мире
США, Азия, Джек Мэтлок, Россия, В мире
Последний американский посол в СССР высказался о санкциях против России

Экс-посол США в СССР Мэтлок: санкции лишь сделали экономику РФ более автономной

© РИА Новости / Лариса СаенкоДжек Мэтлок, последний посол США в СССР
Джек Мэтлок, последний посол США в СССР - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Лариса Саенко
Джек Мэтлок, последний посол США в СССР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Санкции, введенные странами Запада против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине, не достигли своей цели, а лишь сделали российскую экономику более автономной, побудив Москву развивать сотрудничество со странами Азии, заявил бывший посол США в СССР (1987-1991) Джек Мэтлок.
«

"Я бы сказал, что экономические санкции против России не справляются с той задачей, ради которой они вводились. Они были направлены на то, чтобы разрушить российскую экономику, однако этого не произошло. Они лишь сделали ее более автономной и, конечно же, побудили РФ обратиться к сотрудничеству с Китаем, Ираном и даже Северной Кореей", — сказал Мэтлок в интервью изданию Executive Intelligence Review и аналитическому Институту Шиллера.

Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Санкции против СССР вернулись в беспрецедентном масштабе, заявил Медведев
7 сентября, 10:36
Как отметил авторитетный отставной дипломат, такое развитие событий в долгосрочной перспективе представляется "крайне невыгодным" как для США, так и для европейских стран.
По мнению Мэтлока, США подпитывают "неэффективную де-факто экономическую и в некоторой степени реальную войну" против России, параллельно подводя ситуацию к грани масштабного конфликта на Ближнем Востоке и в Азии — с Китаем.
"Мне кажется, что в конечном счете американский народ не поддержит прямое вовлечение в конфликт, которое ему навязывается здесь, в США. Я не способен предвидеть будущее, но считаю, что текущая ситуация не может быть устойчивой ни в экономическом, ни в военном отношении", — резюмировал бывший посол.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Дания разрешила некоторым компаниям не соблюдать санкции против России
5 сентября, 16:35
 
СШААзияДжек МэтлокРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала