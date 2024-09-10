https://ria.ru/20240910/sankt-peterburg-1971681990.html

Новый взгляд на Петербург. Самые необычные экскурсии Северной столицы

Новый взгляд на Петербург. Самые необычные экскурсии Северной столицы - РИА Новости, 10.09.2024

Новый взгляд на Петербург. Самые необычные экскурсии Северной столицы

Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, храм Спаса на крови, Петропавловская крепость, Марсово поле и Дворцовая площадь — для знаковых... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:00

2024-09-10T08:00

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, храм Спаса на крови, Петропавловская крепость, Марсово поле и Дворцовая площадь — для знаковых достопримечательностей Санкт-Петербурга одного визита не хватит. Но дух и атмосферу Северной столицы можно почувствовать, рассмотрев город с воды, побывав под землей или в знаменитых дворах-колодцах. Неизбитые питерские маршруты — в материале РИА Новости.Парадные и дворы-колодцы"Мы были одними из первых, кто стал водить экскурсии по неформальным маршрутам. Это интересно не только для гостей, но и для местных жителей. Знакомим с необычной застройкой города, историей домов, сохранивших неповторимую атмосферу", — рассказали в компании "Небанальный Петербург".Парадным называли главный вход в здание. Он служил для встречи важных гостей. Лестницы были украшены скульптурами, каминами, коваными перилами. Слуги пользовались черным ходом, который вел во двор. Сперва таким образом строили дворцы и особняки, затем — доходные дома.Есть разные маршруты, самые популярные — в районе станций метро "Петроградская" и "Владимирская".Стоимость — от 800 рублей.Питерские коммуналкиИзучить советский период истории города можно в питерских коммуналках."Туристы посещают три объекта и испытывают гамму эмоций: от восхищения до недоумения. Количество семей, проживающих в "уплотненной" квартире, многих шокирует", — говорят в туркомпании Travelhead. Темные коридоры, многочисленные двери и правила пользования общими местами вызывают удивление.Первая в программе экскурсии коммуналка была в XIX веке дорогим жилищем петербургской знати. Пятиметровые потолки, изразцовая печь, латунные ручки на старинной мебели, под слоем обоев — дореволюционные газеты, на кухне — вековой сундук.Вторую коммуналку экскурсоводы называют энциклопедией питерской жизни и магнитом для туристов. В одной из комнат жил писатель Сергей Довлатов, гостил Иосиф Бродский. В другой — богемная художница Татьяна Милеант.В третьей квартире восстановлен интерьер XIX века — лепнина, картины, старинная мебель.Стоимость — 1250 рублей.Виртуальная реальность"При помощи очков виртуальной реальности туристы могут увидеть несохранившиеся постройки или нереализованные проекты. Причем не плоскую картинку, а 3D-панораму на 360 градусов. Это производит сильное впечатление", — отмечает гид компании "Турсервис" Виктор Колычев.Особенно гостям нравится "гулять" по деревянному Домику Петра I 1703 года — первой постройке в городе. В середине XIX века здание перестроили, сейчас там — филиал Русского музея.Также, по словам гида, большой интерес вызывает виртуальное путешествие по крепости Ниеншанц, которая располагалась на месте будущего Петербурга.Стоимость — 1500 рублей.Тур под землю"Благодаря тому, что бомбоубежище находилось под одним из заводов в центре города, оно не подверглось разграблению, поддерживалось в хорошем состоянии и сохранилось до наших дней", — объясняют в "Небанальном Петербурге".Сооружение советских времен занимает территорию под несколькими зданиями и хорошо защищено от авиабомб, отравляющих газов, снарядов. Массивные гермодвери обеспечивают герметичность объекта и могут сдержать ударную волну.В бункере есть специальный инвентарь, плакаты, оборудование для дозиметрического контроля и средства индивидуальной защиты.Сохранились жилые модули убежища, склад, медпункт, технические помещения, а также подземный пункт управления заводским производством.Стоимость — от 1100 рублей.Джаз над ночной НевойИзучение Питера с воды — одно из самых больших удовольствий. Традиционные маршруты с выходом теплохода в Большую Неву или путешествие по Фонтанке и каналу Грибоедова — обязательная часть программы многих туристов.Но в вечернее время город преображается, с воды видно, как красиво подсвечены здания. Невероятное зрелище — развод мостов: его сопровождает живая музыка, например, саксофон, говорят в компании NevaPiter.Теплоход идет мимо Дворцового, Троицкого, Литейного, Большеохтинского мостов, а также — Медного всадника, Эрмитажа, стрелки Васильевского острова с Ростральными колоннами и зданием Биржи, Адмиралтейства, Петропавловской крепости, Кунсткамеры, крейсера "Аврора", Летнего сада и Смольного собора.Стоимость — от 2500 рублей.Город на кинопленке"Ленфильм" — старейшая киностудия России, ей более ста лет. Предприятие работало даже в войну, операторы продолжали снимать документальные фильмы.Туристы могут увидеть залы с реквизитом, костюмами из популярных картин, например, декорации из фильма "Золушка". В павильоне, посвященном Великой Отечественной войне, собраны одежда, мебель из военных картин. В павильоне "Гараж" — ретроавтомобили."На "Ленфильме" один из экскурсоводов — Тамара Гургеновна, которая много лет работала здесь вторым режиссером. Она приняла участие в создании более 50 картин, знает историю киностудии, как никто другой", — рассказали в "Небанальном Петербурге".Стоимость — от 600 рублей.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

https://ria.ru/20240902/moskva-1964501301.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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