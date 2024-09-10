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Новый взгляд на Петербург. Самые необычные экскурсии Северной столицы - РИА Новости, 10.09.2024
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Туризм
 
08:00 10.09.2024 (обновлено: 08:07 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/sankt-peterburg-1971681990.html
Новый взгляд на Петербург. Самые необычные экскурсии Северной столицы
Новый взгляд на Петербург. Самые необычные экскурсии Северной столицы - РИА Новости, 10.09.2024
Новый взгляд на Петербург. Самые необычные экскурсии Северной столицы
Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, храм Спаса на крови, Петропавловская крепость, Марсово поле и Дворцовая площадь — для знаковых... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:00
2024-09-10T08:07
туризм
туризм
санкт-петербург
достопримечательности
гид
ленфильм
куда сходить
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, храм Спаса на крови, Петропавловская крепость, Марсово поле и Дворцовая площадь — для знаковых достопримечательностей Санкт-Петербурга одного визита не хватит. Но дух и атмосферу Северной столицы можно почувствовать, рассмотрев город с воды, побывав под землей или в знаменитых дворах-колодцах. Неизбитые питерские маршруты — в материале РИА Новости.Парадные и дворы-колодцы"Мы были одними из первых, кто стал водить экскурсии по неформальным маршрутам. Это интересно не только для гостей, но и для местных жителей. Знакомим с необычной застройкой города, историей домов, сохранивших неповторимую атмосферу", — рассказали в компании "Небанальный Петербург".Парадным называли главный вход в здание. Он служил для встречи важных гостей. Лестницы были украшены скульптурами, каминами, коваными перилами. Слуги пользовались черным ходом, который вел во двор. Сперва таким образом строили дворцы и особняки, затем — доходные дома.Есть разные маршруты, самые популярные — в районе станций метро "Петроградская" и "Владимирская".Стоимость — от 800 рублей.Питерские коммуналкиИзучить советский период истории города можно в питерских коммуналках."Туристы посещают три объекта и испытывают гамму эмоций: от восхищения до недоумения. Количество семей, проживающих в "уплотненной" квартире, многих шокирует", — говорят в туркомпании Travelhead. Темные коридоры, многочисленные двери и правила пользования общими местами вызывают удивление.Первая в программе экскурсии коммуналка была в XIX веке дорогим жилищем петербургской знати. Пятиметровые потолки, изразцовая печь, латунные ручки на старинной мебели, под слоем обоев — дореволюционные газеты, на кухне — вековой сундук.Вторую коммуналку экскурсоводы называют энциклопедией питерской жизни и магнитом для туристов. В одной из комнат жил писатель Сергей Довлатов, гостил Иосиф Бродский. В другой — богемная художница Татьяна Милеант.В третьей квартире восстановлен интерьер XIX века — лепнина, картины, старинная мебель.Стоимость — 1250 рублей.Виртуальная реальность"При помощи очков виртуальной реальности туристы могут увидеть несохранившиеся постройки или нереализованные проекты. Причем не плоскую картинку, а 3D-панораму на 360 градусов. Это производит сильное впечатление", — отмечает гид компании "Турсервис" Виктор Колычев.Особенно гостям нравится "гулять" по деревянному Домику Петра I 1703 года — первой постройке в городе. В середине XIX века здание перестроили, сейчас там — филиал Русского музея.Также, по словам гида, большой интерес вызывает виртуальное путешествие по крепости Ниеншанц, которая располагалась на месте будущего Петербурга.Стоимость — 1500 рублей.Тур под землю"Благодаря тому, что бомбоубежище находилось под одним из заводов в центре города, оно не подверглось разграблению, поддерживалось в хорошем состоянии и сохранилось до наших дней", — объясняют в "Небанальном Петербурге".Сооружение советских времен занимает территорию под несколькими зданиями и хорошо защищено от авиабомб, отравляющих газов, снарядов. Массивные гермодвери обеспечивают герметичность объекта и могут сдержать ударную волну.В бункере есть специальный инвентарь, плакаты, оборудование для дозиметрического контроля и средства индивидуальной защиты.Сохранились жилые модули убежища, склад, медпункт, технические помещения, а также подземный пункт управления заводским производством.Стоимость — от 1100 рублей.Джаз над ночной НевойИзучение Питера с воды — одно из самых больших удовольствий. Традиционные маршруты с выходом теплохода в Большую Неву или путешествие по Фонтанке и каналу Грибоедова — обязательная часть программы многих туристов.Но в вечернее время город преображается, с воды видно, как красиво подсвечены здания. Невероятное зрелище — развод мостов: его сопровождает живая музыка, например, саксофон, говорят в компании NevaPiter.Теплоход идет мимо Дворцового, Троицкого, Литейного, Большеохтинского мостов, а также — Медного всадника, Эрмитажа, стрелки Васильевского острова с Ростральными колоннами и зданием Биржи, Адмиралтейства, Петропавловской крепости, Кунсткамеры, крейсера "Аврора", Летнего сада и Смольного собора.Стоимость — от 2500 рублей.Город на кинопленке"Ленфильм" — старейшая киностудия России, ей более ста лет. Предприятие работало даже в войну, операторы продолжали снимать документальные фильмы.Туристы могут увидеть залы с реквизитом, костюмами из популярных картин, например, декорации из фильма "Золушка". В павильоне, посвященном Великой Отечественной войне, собраны одежда, мебель из военных картин. В павильоне "Гараж" — ретроавтомобили."На "Ленфильме" один из экскурсоводов — Тамара Гургеновна, которая много лет работала здесь вторым режиссером. Она приняла участие в создании более 50 картин, знает историю киностудии, как никто другой", — рассказали в "Небанальном Петербурге".Стоимость — от 600 рублей.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
https://ria.ru/20240902/moskva-1964501301.html
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, санкт-петербург, достопримечательности, гид, ленфильм, куда сходить , что посмотреть , отдых в россии, россия, коммуналки
Туризм, Туризм, Санкт-Петербург, Достопримечательности, Гид, Ленфильм, куда сходить , что посмотреть , отдых в России, Россия, Коммуналки
Новый взгляд на Петербург. Самые необычные экскурсии Северной столицы

Эксперты рассказали о самых необычных экскурсиях в Санкт-Петербурге

© iStock.com / FluxFactoryДевушка в Санкт-Петербурге
Девушка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© iStock.com / FluxFactory
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, храм Спаса на крови, Петропавловская крепость, Марсово поле и Дворцовая площадь — для знаковых достопримечательностей Санкт-Петербурга одного визита не хватит. Но дух и атмосферу Северной столицы можно почувствовать, рассмотрев город с воды, побывав под землей или в знаменитых дворах-колодцах. Неизбитые питерские маршруты — в материале РИА Новости.

Парадные и дворы-колодцы

"Мы были одними из первых, кто стал водить экскурсии по неформальным маршрутам. Это интересно не только для гостей, но и для местных жителей. Знакомим с необычной застройкой города, историей домов, сохранивших неповторимую атмосферу", — рассказали в компании "Небанальный Петербург".
© iStock.com / KutredrigПарадная в Санкт-Петербурге
Парадная в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© iStock.com / Kutredrig
Парадная в Санкт-Петербурге
Парадным называли главный вход в здание. Он служил для встречи важных гостей. Лестницы были украшены скульптурами, каминами, коваными перилами. Слуги пользовались черным ходом, который вел во двор. Сперва таким образом строили дворцы и особняки, затем — доходные дома.
Есть разные маршруты, самые популярные — в районе станций метро "Петроградская" и "Владимирская".
Стоимость от 800 рублей.

Питерские коммуналки

Изучить советский период истории города можно в питерских коммуналках.
© iStock.com / Denis MaminЛестница в здании в Санкт-Петербурге
Лестница в здании в Санкт-Петербурге
Лестница в здании в Санкт-Петербурге
© iStock.com / Denis Mamin
1 из 5
© iStock.com / Erika Parfenova

Старые стулья в гостиной комнате в Санкт-Петербурге

Старые стулья в гостиной комнате в в Санкт-Петербурге

Старые стулья в гостиной комнате в Санкт-Петербурге

© iStock.com / Erika Parfenova
2 из 5
© iStock.com / eugenekeeblerКухня в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге
Кухня в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге
Кухня в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге
© iStock.com / eugenekeebler
3 из 5
© iStock.com / Olga_KruglovaДвор в Санкт-Петербурге
Двор в Санкт-Петербурге
Двор в Санкт-Петербурге
© iStock.com / Olga_Kruglova
4 из 5
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Кухня в жилом доме в Северо-Западном административном округе города Москвы

Коммунальная кухня в жилом доме

Кухня в жилом доме в Северо-Западном административном округе города Москвы

© РИА Новости / Валерий Мельников
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5 из 5
Лестница в здании в Санкт-Петербурге
© iStock.com / Denis Mamin
1 из 5

Старые стулья в гостиной комнате в Санкт-Петербурге

© iStock.com / Erika Parfenova
2 из 5
Кухня в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге
© iStock.com / eugenekeebler
3 из 5
Двор в Санкт-Петербурге
© iStock.com / Olga_Kruglova
4 из 5

Кухня в жилом доме в Северо-Западном административном округе города Москвы

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 5
"Туристы посещают три объекта и испытывают гамму эмоций: от восхищения до недоумения. Количество семей, проживающих в "уплотненной" квартире, многих шокирует", — говорят в туркомпании Travelhead. Темные коридоры, многочисленные двери и правила пользования общими местами вызывают удивление.
Первая в программе экскурсии коммуналка была в XIX веке дорогим жилищем петербургской знати. Пятиметровые потолки, изразцовая печь, латунные ручки на старинной мебели, под слоем обоев — дореволюционные газеты, на кухне — вековой сундук.
© iStock.com / RuslanKalnДвор-колодец в Санкт-Петербурге
Двор-колодец в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© iStock.com / RuslanKaln
Двор-колодец в Санкт-Петербурге
Вторую коммуналку экскурсоводы называют энциклопедией питерской жизни и магнитом для туристов. В одной из комнат жил писатель Сергей Довлатов, гостил Иосиф Бродский. В другой — богемная художница Татьяна Милеант.
В третьей квартире восстановлен интерьер XIX века — лепнина, картины, старинная мебель.
Стоимость 1250 рублей.

Виртуальная реальность

"При помощи очков виртуальной реальности туристы могут увидеть несохранившиеся постройки или нереализованные проекты. Причем не плоскую картинку, а 3D-панораму на 360 градусов. Это производит сильное впечатление", — отмечает гид компании "Турсервис" Виктор Колычев.
© iStock.com / MStudioImagesМужчина в очках виртуальной реальности
Мужчина в очках виртуальной реальности - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© iStock.com / MStudioImages
Мужчина в очках виртуальной реальности
Особенно гостям нравится "гулять" по деревянному Домику Петра I 1703 года — первой постройке в городе. В середине XIX века здание перестроили, сейчас там — филиал Русского музея.
Также, по словам гида, большой интерес вызывает виртуальное путешествие по крепости Ниеншанц, которая располагалась на месте будущего Петербурга.
Стоимость 1500 рублей.

Тур под землю

"Благодаря тому, что бомбоубежище находилось под одним из заводов в центре города, оно не подверглось разграблению, поддерживалось в хорошем состоянии и сохранилось до наших дней", — объясняют в "Небанальном Петербурге".
Памятник мореплавателю И. Ф. Крузенштерну и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Зачем возвращаться в Санкт-Петербург. Секретные места имперской столицы
13 ноября 2022, 08:00
Сооружение советских времен занимает территорию под несколькими зданиями и хорошо защищено от авиабомб, отравляющих газов, снарядов. Массивные гермодвери обеспечивают герметичность объекта и могут сдержать ударную волну.
В бункере есть специальный инвентарь, плакаты, оборудование для дозиметрического контроля и средства индивидуальной защиты.
Сохранились жилые модули убежища, склад, медпункт, технические помещения, а также подземный пункт управления заводским производством.
Стоимость от 1100 рублей.

Джаз над ночной Невой

Изучение Питера с воды — одно из самых больших удовольствий. Традиционные маршруты с выходом теплохода в Большую Неву или путешествие по Фонтанке и каналу Грибоедова — обязательная часть программы многих туристов.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрогулочные катера на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге
Прогулочные катера на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Прогулочные катера на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге
Но в вечернее время город преображается, с воды видно, как красиво подсвечены здания. Невероятное зрелище — развод мостов: его сопровождает живая музыка, например, саксофон, говорят в компании NevaPiter.
© iStock.com / ValerijaPТроицкий мост в Санкт-Петербурге
Троицкий мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© iStock.com / ValerijaP
Троицкий мост в Санкт-Петербурге
Теплоход идет мимо Дворцового, Троицкого, Литейного, Большеохтинского мостов, а также — Медного всадника, Эрмитажа, стрелки Васильевского острова с Ростральными колоннами и зданием Биржи, Адмиралтейства, Петропавловской крепости, Кунсткамеры, крейсера "Аврора", Летнего сада и Смольного собора.
Стоимость от 2500 рублей.

Город на кинопленке

"Ленфильм" — старейшая киностудия России, ей более ста лет. Предприятие работало даже в войну, операторы продолжали снимать документальные фильмы.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Посетительница на выставке костюмов к фильму "Конек-горбунок" на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге

Посетительница на выставке костюмов к фильму Конек-Горбунок на киностудии Ленфильм в Санкт-Петербурге

Посетительница на выставке костюмов к фильму "Конек-горбунок" на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 5
© РИА Новости / Мария Селиванова

В павильоне "Ленфильма"

В павильоне Ленфильма

В павильоне "Ленфильма"

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 5
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Автомобили из гаража В. И. Ленина Delaunay-Beleville и "Бьюик" в 1-м (музейном) павильоне киностудии "Ленфильм"

Автомобиль из гаража В.И.Ленина Delaunay Beleville и Бьюик в 1-м (музейном) павильоне киностудии Ленфильм

Автомобили из гаража В. И. Ленина Delaunay-Beleville и "Бьюик" в 1-м (музейном) павильоне киностудии "Ленфильм"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Один из залов выставки "Как делается кино" в павильоне № 1 киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге

Один из залов выставки Как делается кино в павильоне №1 киностудии Ленфильм в Санкт-Петербурге

Один из залов выставки "Как делается кино" в павильоне № 1 киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Мария Селиванова

"Ленфильм". Выставка "Пропавшие в кинохронике"

Ленфильм. Выставка Пропавшие в кинохронике

"Ленфильм". Выставка "Пропавшие в кинохронике"

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 5

Посетительница на выставке костюмов к фильму "Конек-горбунок" на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 5

В павильоне "Ленфильма"

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 5

Автомобили из гаража В. И. Ленина Delaunay-Beleville и "Бьюик" в 1-м (музейном) павильоне киностудии "Ленфильм"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 5

Один из залов выставки "Как делается кино" в павильоне № 1 киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 5

"Ленфильм". Выставка "Пропавшие в кинохронике"

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 5
Туристы могут увидеть залы с реквизитом, костюмами из популярных картин, например, декорации из фильма "Золушка". В павильоне, посвященном Великой Отечественной войне, собраны одежда, мебель из военных картин. В павильоне "Гараж" — ретроавтомобили.
"На "Ленфильме" один из экскурсоводов — Тамара Гургеновна, которая много лет работала здесь вторым режиссером. Она приняла участие в создании более 50 картин, знает историю киностудии, как никто другой", — рассказали в "Небанальном Петербурге".
Стоимость от 600 рублей.
Девушка на прогулке в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Москва удивляет: самые необычные экскурсии
2 сентября, 10:01
 
ТуризмТуризмСанкт-ПетербургДостопримечательностиГидЛенфильмкуда сходитьчто посмотретьотдых в РоссииРоссияКоммуналки
 
 
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