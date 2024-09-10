https://ria.ru/20240910/rynok-1971794071.html

Титов призвал создать единый с Китаем рынок по торговле углеродами

Титов призвал создать единый с Китаем рынок по торговле углеродами - РИА Новости, 10.09.2024

Титов призвал создать единый с Китаем рынок по торговле углеродами

Необходимо создать единый рынок России и Китая по торговле углеродными единицами, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-китайского комитета РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:13

2024-09-10T12:13

2024-09-10T12:13

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ИРКУТСК, 10 сен - РИА Новости. Необходимо создать единый рынок России и Китая по торговле углеродными единицами, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов на полях форума "Зеленый диалог: Россия и Китай за устойчивое будущее", который 10 сентября прошел в Иркутске. "Мы воодушевлены той работой, которая ведется Китаем по выполнению национальных целей в отношении глобального климатического перехода: прекращения роста эмиссии парниковых газов к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году", - сказал он. По его словам, Китай стал мировым лидером в объемах климатических проектов, чему во многом помог рынок зеленого финансирования объемом выше 4 триллионов долларов, существующий в самых разных формах – кредитование, облигации, фонды прямых инвестиций, управление частным капиталом. "Особый интерес для нас представляет добровольный рынок углеродных единиц, перезапущенный в Китае в 2024 году и предусматривающий возможность финансирования проектов по поглощению CO2. В качестве примера для всех можно привести китайский проект возрождения лесов. За 1978-2020 годы площадь лесов в Китае увеличилась с 115 миллионов до 220 миллионов гектаров", - добавил собеседник агентства. При этом Титов заметил, что "Россия пока на другой стадии, но у нас тоже создан реестр углеродных единиц, есть своя система таксономии, сертификации, валидации, верификации зеленых проектов, создана система и уже идет торговля углеродными единицами". Россия, подчеркнул он, - одна из немногих стран, которая по сравнению с 1990 годом существенно сократила выбросы парниковых газов и обладает огромными ресурсами по их поглощению, огромными запасами пресной воды, как в Байкале, и потенциалом других "зеленых проектов". "Мы крайне заинтересованы в обсуждении интеграции наших рынков углерода, а затем совместных действиях для создания единого рынка углеродных единиц, единой системы финансирования зеленых проектов. Мы разделяем идею Китая о том, что более эффективно движение к достижению целей устойчивого развития ООН в партнерстве стран, которые разделяют общие взгляды на инклюзивное развитие и многополярный мир. И мы хотим пойти дальше в этом вопросе, предложив создать совет по устойчивому развитию в рамках Шанхайской организации сотрудничества", - заключил председатель российской части РККДМР.

https://ria.ru/20240829/rynok-1969332040.html

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россия

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экономика, технологии, китай, россия, иркутск, борис титов, оон