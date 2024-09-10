https://ria.ru/20240910/rszo-1971857678.html

Белорусские РСЗО "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров

Белорусские РСЗО "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров - РИА Новости, 10.09.2024

Белорусские РСЗО "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров

Белорусские реактивные системы залпового огня "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров на одном из российских полигонов, сообщает телеканал... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:38

2024-09-10T15:38

2024-09-10T15:38

безопасность

белоруссия

россия

воздушно-космические силы россии

зрк с-300

су-30см

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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Белорусские реактивные системы залпового огня "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров на одном из российских полигонов, сообщает телеканал минобороны Белоруссии "ВоенТВ" в Telegram-канале. "На одном из полигонов Российской Федерации завершается подготовка к контрольным занятиям по управлению ракетными ударами. К мероприятию привлекаются в том числе реактивные системы залпового огня "Полонез-М". Расчетам предстоит совершить боевые пуски на дальность в 300 километров", - говорится в сообщении, опубликованном "ВоенТВ". Отмечается, что подразделения, на вооружении которых стоят РСЗО, уже готовятся к боевой работе, военные оттачивают навыки в развертывании боевых машин и подготовки их к пускам. На российском полигоне "Ашулук" 13 августа стартовали совместные учения подразделений ВВС и войск ПВО Белоруссии и ВКС России. Двадцать третьего августа завершился очередной этап оперативно-тактического учения. Белорусские военные в том числе осуществили пуски из ЗРК С-300 и ЗРК "Тор-М2 К". При этом впервые отработаны пуски ракет с комплексов "Тор-М2К" в движении. Также впервые летчики на самолетах Су-30СМ осуществили пуски ракет малой и средней дальности.

https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944453346.html

https://ria.ru/20240909/minsk-1971602831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии, зрк с-300, су-30см