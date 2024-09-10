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Белорусские РСЗО "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров - РИА Новости, 10.09.2024
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15:38 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/rszo-1971857678.html
Белорусские РСЗО "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров
Белорусские РСЗО "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров - РИА Новости, 10.09.2024
Белорусские РСЗО "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров
Белорусские реактивные системы залпового огня "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров на одном из российских полигонов, сообщает телеканал... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:38
2024-09-10T15:38
безопасность
белоруссия
россия
воздушно-космические силы россии
зрк с-300
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Белорусские реактивные системы залпового огня "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров на одном из российских полигонов, сообщает телеканал минобороны Белоруссии "ВоенТВ" в Telegram-канале. "На одном из полигонов Российской Федерации завершается подготовка к контрольным занятиям по управлению ракетными ударами. К мероприятию привлекаются в том числе реактивные системы залпового огня "Полонез-М". Расчетам предстоит совершить боевые пуски на дальность в 300 километров", - говорится в сообщении, опубликованном "ВоенТВ". Отмечается, что подразделения, на вооружении которых стоят РСЗО, уже готовятся к боевой работе, военные оттачивают навыки в развертывании боевых машин и подготовки их к пускам. На российском полигоне "Ашулук" 13 августа стартовали совместные учения подразделений ВВС и войск ПВО Белоруссии и ВКС России. Двадцать третьего августа завершился очередной этап оперативно-тактического учения. Белорусские военные в том числе осуществили пуски из ЗРК С-300 и ЗРК "Тор-М2 К". При этом впервые отработаны пуски ракет с комплексов "Тор-М2К" в движении. Также впервые летчики на самолетах Су-30СМ осуществили пуски ракет малой и средней дальности.
https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944453346.html
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безопасность, белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии, зрк с-300, су-30см
Безопасность, Белоруссия, Россия, Воздушно-космические силы России, ЗРК С-300, Су-30СМ
Белорусские РСЗО "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров

Белорусские РСЗО "Полонез-М" совершат боевые пуски на полигоне в России

© Фото : Ваяр / Константин БелявскийДивизион РСЗО "Полонез"
Дивизион РСЗО Полонез - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Ваяр / Константин Белявский
Дивизион РСЗО "Полонез". Архивное фото
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Белорусские реактивные системы залпового огня "Полонез-М" совершат боевые пуски на 300 километров на одном из российских полигонов, сообщает телеканал минобороны Белоруссии "ВоенТВ" в Telegram-канале.
"На одном из полигонов Российской Федерации завершается подготовка к контрольным занятиям по управлению ракетными ударами. К мероприятию привлекаются в том числе реактивные системы залпового огня "Полонез-М". Расчетам предстоит совершить боевые пуски на дальность в 300 километров", - говорится в сообщении, опубликованном "ВоенТВ".
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Отмечается, что подразделения, на вооружении которых стоят РСЗО, уже готовятся к боевой работе, военные оттачивают навыки в развертывании боевых машин и подготовки их к пускам.
На российском полигоне "Ашулук" 13 августа стартовали совместные учения подразделений ВВС и войск ПВО Белоруссии и ВКС России. Двадцать третьего августа завершился очередной этап оперативно-тактического учения. Белорусские военные в том числе осуществили пуски из ЗРК С-300 и ЗРК "Тор-М2 К". При этом впервые отработаны пуски ракет с комплексов "Тор-М2К" в движении. Также впервые летчики на самолетах Су-30СМ осуществили пуски ракет малой и средней дальности.
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