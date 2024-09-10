https://ria.ru/20240910/rossija-1971773180.html
Котяков рассказал, сколько россиян получают пособие по безработице
Котяков рассказал, сколько россиян получают пособие по безработице - РИА Новости, 10.09.2024
Котяков рассказал, сколько россиян получают пособие по безработице
Почти 280 тысяч человек в России получают пособие по безработице при ее рекордно низком уровне, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:48
2024-09-10T10:48
2024-09-10T10:48
общество
антон котяков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Почти 280 тысяч человек в России получают пособие по безработице при ее рекордно низком уровне, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости. В конце августа Росстат опубликовал данные, согласно которым безработица в стране в июле осталась на историческом минимуме в 2,4% - всего 1,9 миллиона человек старше 15 лет. "У нас сегодня чуть меньше 280 тысяч получателей пособия (по безработице - ред.)", - сказал Котяков. Он объяснил, что в прошлом году были изменены подходы к формированию пособия. Оно было впервые проиндексировано на уровень фактической инфляции в этом году. "То есть 1 февраля пособие по безработице, максимальный размер которого сейчас составляет 13 739 рублей, будет проиндексировано на фактический уровень инфляции за 2024 год", - уточнил министр. Пособие по безработице получают граждане, обратившиеся в центры занятости и вставшие на учет как безработные. Услугами по поиску работы и бесплатному переобучению могут воспользоваться не только официально зарегистрированные безработные, но и работающие граждане.
https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951206472.html
https://ria.ru/20240427/bezrabotitsa-1942834273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Антон Котяков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Котяков рассказал, сколько россиян получают пособие по безработице
Глава Минтруда Котяков: почти 280 тысяч человек получают пособие по безработице
СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Почти 280 тысяч человек в России получают пособие по безработице при ее рекордно низком уровне, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости.
В конце августа Росстат
опубликовал данные, согласно которым безработица в стране в июле осталась на историческом минимуме в 2,4% - всего 1,9 миллиона человек старше 15 лет.
"У нас сегодня чуть меньше 280 тысяч получателей пособия (по безработице - ред.)", - сказал Котяков.
Он объяснил, что в прошлом году были изменены подходы к формированию пособия. Оно было впервые проиндексировано на уровень фактической инфляции в этом году.
"То есть 1 февраля пособие по безработице, максимальный размер которого сейчас составляет 13 739 рублей, будет проиндексировано на фактический уровень инфляции за 2024 год", - уточнил министр.
Пособие по безработице получают граждане, обратившиеся в центры занятости и вставшие на учет как безработные. Услугами по поиску работы и бесплатному переобучению могут воспользоваться не только официально зарегистрированные безработные, но и работающие граждане.