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Котяков рассказал, сколько россиян получают пособие по безработице - РИА Новости, 10.09.2024
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10:48 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/rossija-1971773180.html
Котяков рассказал, сколько россиян получают пособие по безработице
Котяков рассказал, сколько россиян получают пособие по безработице - РИА Новости, 10.09.2024
Котяков рассказал, сколько россиян получают пособие по безработице
Почти 280 тысяч человек в России получают пособие по безработице при ее рекордно низком уровне, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:48
2024-09-10T10:48
общество
антон котяков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Почти 280 тысяч человек в России получают пособие по безработице при ее рекордно низком уровне, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости. В конце августа Росстат опубликовал данные, согласно которым безработица в стране в июле осталась на историческом минимуме в 2,4% - всего 1,9 миллиона человек старше 15 лет. "У нас сегодня чуть меньше 280 тысяч получателей пособия (по безработице - ред.)", - сказал Котяков. Он объяснил, что в прошлом году были изменены подходы к формированию пособия. Оно было впервые проиндексировано на уровень фактической инфляции в этом году. "То есть 1 февраля пособие по безработице, максимальный размер которого сейчас составляет 13 739 рублей, будет проиндексировано на фактический уровень инфляции за 2024 год", - уточнил министр. Пособие по безработице получают граждане, обратившиеся в центры занятости и вставшие на учет как безработные. Услугами по поиску работы и бесплатному переобучению могут воспользоваться не только официально зарегистрированные безработные, но и работающие граждане.
https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951206472.html
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общество, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Антон Котяков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Котяков рассказал, сколько россиян получают пособие по безработице

Глава Минтруда Котяков: почти 280 тысяч человек получают пособие по безработице

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Почти 280 тысяч человек в России получают пособие по безработице при ее рекордно низком уровне, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости.
В конце августа Росстат опубликовал данные, согласно которым безработица в стране в июле осталась на историческом минимуме в 2,4% - всего 1,9 миллиона человек старше 15 лет.
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"У нас сегодня чуть меньше 280 тысяч получателей пособия (по безработице - ред.)", - сказал Котяков.
Он объяснил, что в прошлом году были изменены подходы к формированию пособия. Оно было впервые проиндексировано на уровень фактической инфляции в этом году.
"То есть 1 февраля пособие по безработице, максимальный размер которого сейчас составляет 13 739 рублей, будет проиндексировано на фактический уровень инфляции за 2024 год", - уточнил министр.
Пособие по безработице получают граждане, обратившиеся в центры занятости и вставшие на учет как безработные. Услугами по поиску работы и бесплатному переобучению могут воспользоваться не только официально зарегистрированные безработные, но и работающие граждане.
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ОбществоАнтон КотяковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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