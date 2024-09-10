https://ria.ru/20240910/rossija-1971773180.html

Котяков рассказал, сколько россиян получают пособие по безработице

Котяков рассказал, сколько россиян получают пособие по безработице - РИА Новости, 10.09.2024

Котяков рассказал, сколько россиян получают пособие по безработице

Почти 280 тысяч человек в России получают пособие по безработице при ее рекордно низком уровне, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:48

2024-09-10T10:48

2024-09-10T10:48

общество

антон котяков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Почти 280 тысяч человек в России получают пособие по безработице при ее рекордно низком уровне, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости. В конце августа Росстат опубликовал данные, согласно которым безработица в стране в июле осталась на историческом минимуме в 2,4% - всего 1,9 миллиона человек старше 15 лет. "У нас сегодня чуть меньше 280 тысяч получателей пособия (по безработице - ред.)", - сказал Котяков. Он объяснил, что в прошлом году были изменены подходы к формированию пособия. Оно было впервые проиндексировано на уровень фактической инфляции в этом году. "То есть 1 февраля пособие по безработице, максимальный размер которого сейчас составляет 13 739 рублей, будет проиндексировано на фактический уровень инфляции за 2024 год", - уточнил министр. Пособие по безработице получают граждане, обратившиеся в центры занятости и вставшие на учет как безработные. Услугами по поиску работы и бесплатному переобучению могут воспользоваться не только официально зарегистрированные безработные, но и работающие граждане.

https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951206472.html

https://ria.ru/20240427/bezrabotitsa-1942834273.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат)