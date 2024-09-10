https://ria.ru/20240910/rogov-1971841500.html

Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ усилить группировку в Запорожской области

Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ усилить группировку в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2024

Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ усилить группировку в Запорожской области

Российские войска сорвали попытки ВСУ усилить свою группировку на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:34

2024-09-10T14:34

2024-09-10T14:34

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Российские войска сорвали попытки ВСУ усилить свою группировку на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Степногорск – поселок в Запорожской области, расположенный на берегу бывшего Каховского водохранилища. Через него проходит дорога в направлении освобожденных городов Васильевка и Энергодар. "Наши войска сорвали попытки украинских боевиков усилить свою группировку на степногорском направлении, угрожающей Васильевке. Попытки противника пресекаются, в том числе нанесением превентивных ударов артиллерией и фронтовой авиацией. Принимаются меры, чтобы не дать возможность врагу накопить силы на этом участке фронта", - сказал Рогов. По его словам, за последние сутки на этом участке фронта уничтожено несколько артиллерийских установок противника и не менее двух полевых складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20240909/novogrodovka-1971497622.html

https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожская область, энергодар, владимир рогов, вооруженные силы украины