https://ria.ru/20240910/rogov-1971841500.html
Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ усилить группировку в Запорожской области
Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ усилить группировку в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2024
Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ усилить группировку в Запорожской области
Российские войска сорвали попытки ВСУ усилить свою группировку на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:34
2024-09-10T14:34
2024-09-10T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Российские войска сорвали попытки ВСУ усилить свою группировку на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Степногорск – поселок в Запорожской области, расположенный на берегу бывшего Каховского водохранилища. Через него проходит дорога в направлении освобожденных городов Васильевка и Энергодар. "Наши войска сорвали попытки украинских боевиков усилить свою группировку на степногорском направлении, угрожающей Васильевке. Попытки противника пресекаются, в том числе нанесением превентивных ударов артиллерией и фронтовой авиацией. Принимаются меры, чтобы не дать возможность врагу накопить силы на этом участке фронта", - сказал Рогов. По его словам, за последние сутки на этом участке фронта уничтожено несколько артиллерийских установок противника и не менее двух полевых складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20240909/novogrodovka-1971497622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ усилить группировку в Запорожской области
Рогов: российские войска сорвали попытки ВСУ усилить группировку в Степногорске