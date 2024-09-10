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Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ усилить группировку в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/rogov-1971841500.html
Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ усилить группировку в Запорожской области
Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ усилить группировку в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2024
Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ усилить группировку в Запорожской области
Российские войска сорвали попытки ВСУ усилить свою группировку на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:34
2024-09-10T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
энергодар
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Российские войска сорвали попытки ВСУ усилить свою группировку на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Степногорск – поселок в Запорожской области, расположенный на берегу бывшего Каховского водохранилища. Через него проходит дорога в направлении освобожденных городов Васильевка и Энергодар. "Наши войска сорвали попытки украинских боевиков усилить свою группировку на степногорском направлении, угрожающей Васильевке. Попытки противника пресекаются, в том числе нанесением превентивных ударов артиллерией и фронтовой авиацией. Принимаются меры, чтобы не дать возможность врагу накопить силы на этом участке фронта", - сказал Рогов. По его словам, за последние сутки на этом участке фронта уничтожено несколько артиллерийских установок противника и не менее двух полевых складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20240909/novogrodovka-1971497622.html
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в мире, россия, запорожская область, энергодар, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Энергодар, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о срыве попыток ВСУ усилить группировку в Запорожской области

Рогов: российские войска сорвали попытки ВСУ усилить группировку в Степногорске

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии ОП РФ Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Российские войска сорвали попытки ВСУ усилить свою группировку на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Степногорск – поселок в Запорожской области, расположенный на берегу бывшего Каховского водохранилища. Через него проходит дорога в направлении освобожденных городов Васильевка и Энергодар.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Рогов сообщил о панике в ВСУ после освобождения Новогродовки в ДНР
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"Наши войска сорвали попытки украинских боевиков усилить свою группировку на степногорском направлении, угрожающей Васильевке. Попытки противника пресекаются, в том числе нанесением превентивных ударов артиллерией и фронтовой авиацией. Принимаются меры, чтобы не дать возможность врагу накопить силы на этом участке фронта", - сказал Рогов.
По его словам, за последние сутки на этом участке фронта уничтожено несколько артиллерийских установок противника и не менее двух полевых складов с боеприпасами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьЭнергодарВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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