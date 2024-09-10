https://ria.ru/20240910/rets-1971912496.html

Группа РЭЦ поддержала экспорт в ОАЭ на более чем $1,2 млрд

Группа РЭЦ поддержала экспорт в ОАЭ на более чем $1,2 млрд - РИА Новости, 10.09.2024

Группа РЭЦ поддержала экспорт в ОАЭ на более чем $1,2 млрд

С января по июль 2024 года Группа Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) поддержала экспорт в ОАЭ на общую сумму более 1,2 миллиарда долларов,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:57

2024-09-10T17:57

2024-09-10T17:57

экономика

россия

росэксимбанк

российский экспортный центр (рэц)

оаэ

петр засельский

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. С января по июль 2024 года Группа Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) поддержала экспорт в ОАЭ на общую сумму более 1,2 миллиарда долларов, сообщает центр."Поддержку получили более 300 российских компаний", - заявил председатель правления РОСЭКСИМБАНКа Петр Засельский 10 сентября в ходе бизнес-завтрака "Россия-ОАЭ: новые бизнес возможности", организованного Группой РЭЦ совместно с Посольством ОАЭ в России."Группа РЭЦ играет ключевую роль в поддержке двустороннего сотрудничества. Наши сервисы доступны как для российских компаний, так и для зарубежных партнеров. Эмиратские предприниматели активно пользуются нашей поддержкой в поиске российских поставщиков. Мы готовы и дальше помогать заинтересованным компаниям находить проверенных и надежных партнеров", — подчеркнул Засельский.Бизнес-завтрак посетили представители российских компаний агропромышленного комплекса, химической промышленности и фармацевтической отрасли, а также заинтересованные в развитии сотрудничества с Россией представители делового сообщества и государственных структур ОАЭ. Среди них — представители Министерства инвестиций ОАЭ, Министерства промышленности и передовых технологий ОАЭ, Торговых палат эмиратов Дубай и Умм-эль-Кайвайн, а также крупных игроков в области электронной коммерции, инвестиций, фармацевтики, АПК."Бизнес-диалог между Россией и ОАЭ активно развивается. Финансовые и нефинансовые меры поддержки, которые предлагает Российский экспортный центр, а также усилия посольства ОАЭ в России формируют прочную основу для взаимовыгодных и долгосрочных деловых контактов между российскими и эмиратскими предпринимателями", — отметил представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори.В ходе мероприятия представители России и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили возможности развития торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран, особенности текущего внешнеэкономического ландшафта, а также конкретные направления улучшения взаимодействия российского и эмиратского бизнеса.

https://ria.ru/20240906/obuchenie-1971136416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц), оаэ, петр засельский