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ОНФ закупил 40 систем РЭБ для Белгородской области - РИА Новости, 10.09.2024
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11:52 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/reb-1971790874.html
ОНФ закупил 40 систем РЭБ для Белгородской области
ОНФ закупил 40 систем РЭБ для Белгородской области - РИА Новости, 10.09.2024
ОНФ закупил 40 систем РЭБ для Белгородской области
"Народный фронт" закупил 40 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы установить их на автобусы в Белгородской области, на их приобретение российские ученые... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:52
2024-09-10T11:52
белгородская область
шебекино
россия
михаил ковальчук
евгений адамов
владимир асмолов (певец)
вооруженные силы украины
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Народный фронт" закупил 40 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы установить их на автобусы в Белгородской области, на их приобретение российские ученые перевели денежную часть госпремии в благотворительный фонд "Все для победы!", сообщила пресс-служба организации. "Белгородская область подвергается обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего под ударом оказываются жилые дома, социально значимые объекты и общественный транспорт. Народный фронт" закупил 40 систем радиоэлектронной борьбы для установки их на автобусы. Уделим особое внимание городу Шебекину, Борисовскому и Краснояружскому районам. Эта закупка была осуществлена за счет средств, внесенных в фонд ("Все для победы!" - ред.) Михаилом Ковальчуком и его коллегами. Большое спасибо нашим ученым", - приводит пресс-служба слова представителя ОНФ Александра Шошникова. В организации напомнили, что ранее Ковальчук и другие российские ученые, Евгений Адамов и Владимир Асмолов, получили госпремии в области науки и технологий 2023 года за цикл работ, которые внесли вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России. Денежную часть награды лауреаты премии направили в фонд "Все для победы!", на эти средства и были закуплены средства РЭБ. По словам заместителя губернатора Белгородской области по региональной безопасности Сергея Дядькина, сейчас наиболее важной задачей для региона стало насыщение приграничных муниципалитетов средствами РЭБ. "Наша область приобретает их в большом количестве, а также на безвозмездной основе нам поставляет системы "Народный фронт", - отметил Дядькин. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240826/oblast-1968536583.html
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белгородская область, шебекино, россия, михаил ковальчук, евгений адамов, владимир асмолов (певец), вооруженные силы украины, общероссийский народный фронт, безопасность
Белгородская область, Шебекино, Россия, Михаил Ковальчук, Евгений Адамов, Владимир Асмолов (певец), Вооруженные силы Украины, Общероссийский народный фронт, Безопасность
ОНФ закупил 40 систем РЭБ для Белгородской области

ОНФ закупил 40 систем РЭБ для установки на автобусы в Белгородской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип ОНФ
Логотип ОНФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Народный фронт" закупил 40 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы установить их на автобусы в Белгородской области, на их приобретение российские ученые перевели денежную часть госпремии в благотворительный фонд "Все для победы!", сообщила пресс-служба организации.
"Белгородская область подвергается обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего под ударом оказываются жилые дома, социально значимые объекты и общественный транспорт. Народный фронт" закупил 40 систем радиоэлектронной борьбы для установки их на автобусы. Уделим особое внимание городу Шебекину, Борисовскому и Краснояружскому районам. Эта закупка была осуществлена за счет средств, внесенных в фонд ("Все для победы!" - ред.) Михаилом Ковальчуком и его коллегами. Большое спасибо нашим ученым", - приводит пресс-служба слова представителя ОНФ Александра Шошникова.
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26 августа, 15:11
В организации напомнили, что ранее Ковальчук и другие российские ученые, Евгений Адамов и Владимир Асмолов, получили госпремии в области науки и технологий 2023 года за цикл работ, которые внесли вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России. Денежную часть награды лауреаты премии направили в фонд "Все для победы!", на эти средства и были закуплены средства РЭБ.
По словам заместителя губернатора Белгородской области по региональной безопасности Сергея Дядькина, сейчас наиболее важной задачей для региона стало насыщение приграничных муниципалитетов средствами РЭБ.
"Наша область приобретает их в большом количестве, а также на безвозмездной основе нам поставляет системы "Народный фронт", - отметил Дядькин.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Белгород - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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19 августа, 21:11
 
Белгородская областьШебекиноРоссияМихаил КовальчукЕвгений АдамовВладимир Асмолов (певец)Вооруженные силы УкраиныОбщероссийский народный фронтБезопасность
 
 
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