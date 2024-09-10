https://ria.ru/20240910/reb-1971790874.html

ОНФ закупил 40 систем РЭБ для Белгородской области

ОНФ закупил 40 систем РЭБ для Белгородской области - РИА Новости, 10.09.2024

ОНФ закупил 40 систем РЭБ для Белгородской области

"Народный фронт" закупил 40 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы установить их на автобусы в Белгородской области, на их приобретение российские ученые... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:52

2024-09-10T11:52

2024-09-10T11:52

белгородская область

шебекино

россия

михаил ковальчук

евгений адамов

владимир асмолов (певец)

вооруженные силы украины

общероссийский народный фронт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94298/08/942980889_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_734ba93cf1cefa2036d173f2f0b65590.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Народный фронт" закупил 40 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы установить их на автобусы в Белгородской области, на их приобретение российские ученые перевели денежную часть госпремии в благотворительный фонд "Все для победы!", сообщила пресс-служба организации. "Белгородская область подвергается обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего под ударом оказываются жилые дома, социально значимые объекты и общественный транспорт. Народный фронт" закупил 40 систем радиоэлектронной борьбы для установки их на автобусы. Уделим особое внимание городу Шебекину, Борисовскому и Краснояружскому районам. Эта закупка была осуществлена за счет средств, внесенных в фонд ("Все для победы!" - ред.) Михаилом Ковальчуком и его коллегами. Большое спасибо нашим ученым", - приводит пресс-служба слова представителя ОНФ Александра Шошникова. В организации напомнили, что ранее Ковальчук и другие российские ученые, Евгений Адамов и Владимир Асмолов, получили госпремии в области науки и технологий 2023 года за цикл работ, которые внесли вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России. Денежную часть награды лауреаты премии направили в фонд "Все для победы!", на эти средства и были закуплены средства РЭБ. По словам заместителя губернатора Белгородской области по региональной безопасности Сергея Дядькина, сейчас наиболее важной задачей для региона стало насыщение приграничных муниципалитетов средствами РЭБ. "Наша область приобретает их в большом количестве, а также на безвозмездной основе нам поставляет системы "Народный фронт", - отметил Дядькин. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240826/oblast-1968536583.html

https://ria.ru/20240819/gladkov-1967191822.html

белгородская область

шебекино

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, шебекино, россия, михаил ковальчук, евгений адамов, владимир асмолов (певец), вооруженные силы украины, общероссийский народный фронт, безопасность