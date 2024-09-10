https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971822294.html

Пострадавшего при атаке БПЛА мужчину доставили в реанимацию

Пострадавшего при атаке БПЛА мужчину доставили в реанимацию - РИА Новости, 10.09.2024

Пострадавшего при атаке БПЛА мужчину доставили в реанимацию

Пострадавший после атаки БПЛА мужчина, доставленный из Раменского, находится в экстренной реанимации в стабильном состоянии в НИИ имени Склифосовского,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:34

2024-09-10T13:34

2024-09-10T13:34

происшествия

раменское

московская область (подмосковье)

москва

андрей воробьев

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

домодедово (аэропорт)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пострадавший после атаки БПЛА мужчина, доставленный из Раменского, находится в экстренной реанимации в стабильном состоянии в НИИ имени Склифосовского, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского вертолетом доставили пострадавшего во время атаки БПЛА в Раменском. Мужчина находится в экстренной реанимации в стабильном состоянии. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971782912.html

раменское

московская область (подмосковье)

москва

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