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Пострадавшего при атаке БПЛА мужчину доставили в реанимацию - РИА Новости, 10.09.2024
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13:34 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971822294.html
Пострадавшего при атаке БПЛА мужчину доставили в реанимацию
Пострадавшего при атаке БПЛА мужчину доставили в реанимацию - РИА Новости, 10.09.2024
Пострадавшего при атаке БПЛА мужчину доставили в реанимацию
Пострадавший после атаки БПЛА мужчина, доставленный из Раменского, находится в экстренной реанимации в стабильном состоянии в НИИ имени Склифосовского,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:34
2024-09-10T13:34
происшествия
раменское
московская область (подмосковье)
москва
андрей воробьев
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
домодедово (аэропорт)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пострадавший после атаки БПЛА мужчина, доставленный из Раменского, находится в экстренной реанимации в стабильном состоянии в НИИ имени Склифосовского, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского вертолетом доставили пострадавшего во время атаки БПЛА в Раменском. Мужчина находится в экстренной реанимации в стабильном состоянии. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971782912.html
раменское
московская область (подмосковье)
москва
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происшествия, раменское, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины, атака украинских бпла в раменском
Происшествия, Раменское, Московская область (Подмосковье), Москва, Андрей Воробьев, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Домодедово (аэропорт), Вооруженные силы Украины, Атака украинских БПЛА в Раменском
Пострадавшего при атаке БПЛА мужчину доставили в реанимацию

Пострадавшего при атаке БПЛА в Раменском мужчину доставили в реанимацию

© РИА Новости / Евгений Биятов Приемное отделение НИИ имени Склифосовского
Приемное отделение НИИ имени Склифосовского - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Приемное отделение НИИ имени Склифосовского. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пострадавший после атаки БПЛА мужчина, доставленный из Раменского, находится в экстренной реанимации в стабильном состоянии в НИИ имени Склифосовского, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского вертолетом доставили пострадавшего во время атаки БПЛА в Раменском. Мужчина находится в экстренной реанимации в стабильном состоянии. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
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ПроисшествияРаменскоеМосковская область (Подмосковье)МоскваАндрей ВоробьевНИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоДомодедово (аэропорт)Вооруженные силы УкраиныАтака украинских БПЛА в Раменском
 
 
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