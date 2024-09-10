https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971744092.html

Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА

Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024

Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и пообщаться с жителями, пострадавшими в результате атаки РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:40

2024-09-10T08:40

2024-09-10T09:30

раменский

московская область (подмосковье)

происшествия

атака украинских бпла в раменском

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и пообщаться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.Воробьев приехал на Спортивный проезд, 6 в Раменском. Первым делом он пообщался с обеспокоенной жительницей пострадавшего в результате атаки БПЛА дома, затем направился к представителям экстренных служб, чтобы узнать актуальную информацию по ситуации на месте.

https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html

раменский

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

раменский, московская область (подмосковье), происшествия, атака украинских бпла в раменском