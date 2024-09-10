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Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
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08:40 10.09.2024 (обновлено: 09:30 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971744092.html
Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА
Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и пообщаться с жителями, пострадавшими в результате атаки РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:40
2024-09-10T09:30
раменский
московская область (подмосковье)
происшествия
атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и пообщаться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.Воробьев приехал на Спортивный проезд, 6 в Раменском. Первым делом он пообщался с обеспокоенной жительницей пострадавшего в результате атаки БПЛА дома, затем направился к представителям экстренных служб, чтобы узнать актуальную информацию по ситуации на месте.
https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html
раменский
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раменский, московская область (подмосковье), происшествия, атака украинских бпла в раменском
Раменский, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Атака украинских БПЛА в Раменском
Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА

Воробьев приехал на место падения обломков беспилотника в Раменском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и пообщаться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
Воробьев приехал на Спортивный проезд, 6 в Раменском. Первым делом он пообщался с обеспокоенной жительницей пострадавшего в результате атаки БПЛА дома, затем направился к представителям экстренных служб, чтобы узнать актуальную информацию по ситуации на месте.
Последствия атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Жительница дома в Раменском рассказала об атаке беспилотника
08:32
 
РаменскийМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияАтака украинских БПЛА в Раменском
 
 
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