https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971744092.html
Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА
Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и пообщаться с жителями, пострадавшими в результате атаки РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:40
2024-09-10T08:40
2024-09-10T09:30
раменский
московская область (подмосковье)
происшествия
атака украинских бпла в раменском
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и пообщаться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.Воробьев приехал на Спортивный проезд, 6 в Раменском. Первым делом он пообщался с обеспокоенной жительницей пострадавшего в результате атаки БПЛА дома, затем направился к представителям экстренных служб, чтобы узнать актуальную информацию по ситуации на месте.
https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html
раменский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
раменский, московская область (подмосковье), происшествия, атака украинских бпла в раменском
Раменский, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Атака украинских БПЛА в Раменском
Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА
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