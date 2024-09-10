https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971743746.html

Пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском

Пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском - РИА Новости, 10.09.2024

Пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском

Пострадавший от БПЛА Александр Ли в Раменском рассказал, что в 4.10, обернувшись в сторону окна, увидел огненный шар, успел закрыть жену, затем произошел взрыв, РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:36

2024-09-10T08:36

2024-09-10T09:50

происшествия

раменское

московская область (подмосковье)

александр лиев

андрей воробьев

атака украинских бпла в раменском

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пострадавший от БПЛА Александр Ли в Раменском рассказал, что в 4.10, обернувшись в сторону окна, увидел огненный шар, успел закрыть жену, затем произошел взрыв, он получил ожег. Его жена рассказала, что выбегали на улицу без документов, а супруг закрыл ее своим телом. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во время ночной атаки БПЛА повреждены многоквартирные дома в Раменском. "Было слышно с двух часов ночи, вот эти удары, взрывы, нам прилетело, получается, в 4.10, где-то так, уже на работу мне надо было вставать, оборачиваюсь в сторону окна, вижу в окно, то, что я увидел, огненный как шар, и успеваю отвернуться за секунду накрыть жену. И оно всё волной разорвало, все окна, всё", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что получил ожог спины и порезы. "В первую очередь о своих же думаешь", - также уточнил Ли. Пострадавший уточнил, что у них с женой нет с собой вещей и документов. "Как спали, так и выбегали… Меня он (супруг Александр Ли - ред.) спас… Он на меня ложится, накрывает своим телом и дальше все", - рассказала РИА Новости жена Ли, Рада Ким. Ли добавил, что вопрос не в том, когда прекратятся прилеты беспилотников. "Как они сюда долетели - вот это непонятно. Это ж бились, бились с ними, все равно вот три дома, это сколько людей пострадало", - рассказал собеседник агентства.

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https://ria.ru/20240910/kashirskoe_shosse-1971738542.html

https://ria.ru/20240910/vorobev-1971733710.html

раменское

московская область (подмосковье)

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Пострадавшие рассказали об атаке БПЛА в Раменском Пострадавший после атаки беспилотника в Раменском Александр Ли рассказал, обернувшись в сторону окна, увидел огненный шар. Жена сказала, что Александр успел закрыть ее, затем произошел взрыв. 2024-09-10T08:36 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, раменское, московская область (подмосковье), александр лиев, андрей воробьев, атака украинских бпла в раменском