https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971733236.html

В результате атаки БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок

В результате атаки БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок - РИА Новости, 10.09.2024

В результате атаки БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок

В результате атаки беспилотников в Раменском погиб девятилетний ребенок, повреждены два многоквартирных дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:27

2024-09-10T05:27

2024-09-10T09:30

специальная военная операция на украине

раменское

происшествия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

подольск

сергей собянин

атака украинских бпла в раменском

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В результате атаки беспилотников в Раменском погиб девятилетний ребенок, повреждены два многоквартирных дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.Как уточнил глава региона, в многоэтажке в Спортивном проезде после атаки БПЛА загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, с огнем сейчас борются пожарные.К сожалению, погиб девятилетний ребенок, — написал Воробьев.На место происшествия направлены все экстренные службы, там находится глава Раменского округа, организован штаб. У дома дежурят "скорая" и реанимации.Кроме того, один БПЛА попал в дом на Высоковольтной улице. Повреждена квартира на девятом этаже, есть пострадавший, добавил Воробьев. Эвакуированных жильцов размещают в пунктах временного пребывания в местном дворце культуры и школе.Всего, по информации губернатора, силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что устраняются последствия падения обломков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский. Также обломки упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе столицы. На местах работают специалисты экстренных служб.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.

https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727833.html

https://ria.ru/20240910/vnukovo-1971732901.html

https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971729526.html

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московская область (подмосковье)

подольск

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