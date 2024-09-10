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В результате атаки БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:27 10.09.2024 (обновлено: 09:30 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971733236.html
В результате атаки БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок
В результате атаки БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок - РИА Новости, 10.09.2024
В результате атаки БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок
В результате атаки беспилотников в Раменском погиб девятилетний ребенок, повреждены два многоквартирных дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:27
2024-09-10T09:30
специальная военная операция на украине
раменское
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
подольск
сергей собянин
атака украинских бпла в раменском
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958390615_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_9c7ff4f13f341f7e766b086d3503779a.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В результате атаки беспилотников в Раменском погиб девятилетний ребенок, повреждены два многоквартирных дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.Как уточнил глава региона, в многоэтажке в Спортивном проезде после атаки БПЛА загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, с огнем сейчас борются пожарные.К сожалению, погиб девятилетний ребенок, — написал Воробьев.На место происшествия направлены все экстренные службы, там находится глава Раменского округа, организован штаб. У дома дежурят "скорая" и реанимации.Кроме того, один БПЛА попал в дом на Высоковольтной улице. Повреждена квартира на девятом этаже, есть пострадавший, добавил Воробьев. Эвакуированных жильцов размещают в пунктах временного пребывания в местном дворце культуры и школе.Всего, по информации губернатора, силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что устраняются последствия падения обломков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский. Также обломки упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе столицы. На местах работают специалисты экстренных служб.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727833.html
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раменское
московская область (подмосковье)
подольск
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раменское, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, подольск, сергей собянин, атака украинских бпла в раменском
Специальная военная операция на Украине, Раменское, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Подольск, Сергей Собянин, Атака украинских БПЛА в Раменском
В результате атаки БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок

Воробьев: в результате атаки БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В результате атаки беспилотников в Раменском погиб девятилетний ребенок, повреждены два многоквартирных дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как уточнил глава региона, в многоэтажке в Спортивном проезде после атаки БПЛА загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, с огнем сейчас борются пожарные.
«

К сожалению, погиб девятилетний ребенок, — написал Воробьев.

На место происшествия направлены все экстренные службы, там находится глава Раменского округа, организован штаб. У дома дежурят "скорая" и реанимации.
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Кроме того, один БПЛА попал в дом на Высоковольтной улице. Повреждена квартира на девятом этаже, есть пострадавший, добавил Воробьев.
Эвакуированных жильцов размещают в пунктах временного пребывания в местном дворце культуры и школе.
Всего, по информации губернатора, силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что устраняются последствия падения обломков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский. Также обломки упали на территории частного домовладения в Троицком административном округе столицы. На местах работают специалисты экстренных служб.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.
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Специальная военная операция на УкраинеРаменскоеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПодольскСергей СобянинАтака украинских БПЛА в Раменском
 
 
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