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У Украины нет данных о передаче России иранских ракет, заявил Шмыгаль
У Украины нет данных о передаче России иранских ракет, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 10.09.2024
У Украины нет данных о передаче России иранских ракет, заявил Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не имеет подтверждения информации о передаче и использовании ВС РФ баллистических ракет иранского... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:02
2024-09-10T15:02
2024-09-10T15:24
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не имеет подтверждения информации о передаче и использовании ВС РФ баллистических ракет иранского производства."Пока что в моем распоряжении нет конкретного факта, что россияне получили и используют эти ракеты (иранского производства. — Прим. ред.)", — заявил Шмыгаль на пресс-конференции, отвечая на вопрос о поставках и применении ВС РФ иранских баллистических ракет.Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952995093.html
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в мире, россия, украина, иран, денис шмыгаль, дмитрий песков, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Иран, Денис Шмыгаль, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
У Украины нет данных о передаче России иранских ракет, заявил Шмыгаль
Шмыгаль заявил, что не знает о передаче ВС России баллистических ракет Ирана
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не имеет подтверждения информации о передаче и использовании ВС РФ баллистических ракет иранского производства.
"Пока что в моем распоряжении нет конкретного факта, что россияне получили и используют эти ракеты (иранского производства. — Прим. ред.)", — заявил Шмыгаль на пресс-конференции, отвечая на вопрос о поставках и применении ВС РФ иранских баллистических ракет.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности.
Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.