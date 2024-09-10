Рейтинг@Mail.ru
У Украины нет данных о передаче России иранских ракет, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 10.09.2024 (обновлено: 15:24 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/rakety-1971848816.html
У Украины нет данных о передаче России иранских ракет, заявил Шмыгаль
У Украины нет данных о передаче России иранских ракет, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 10.09.2024
У Украины нет данных о передаче России иранских ракет, заявил Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не имеет подтверждения информации о передаче и использовании ВС РФ баллистических ракет иранского... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:02
2024-09-10T15:24
в мире
россия
украина
иран
денис шмыгаль
дмитрий песков
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927363268_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_fa6d313d488b7fedf4a2913979a8f788.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не имеет подтверждения информации о передаче и использовании ВС РФ баллистических ракет иранского производства."Пока что в моем распоряжении нет конкретного факта, что россияне получили и используют эти ракеты (иранского производства. — Прим. ред.)", — заявил Шмыгаль на пресс-конференции, отвечая на вопрос о поставках и применении ВС РФ иранских баллистических ракет.Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952995093.html
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html
россия
украина
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927363268_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_2dcc929779cf7e3133745d5546385b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, иран, денис шмыгаль, дмитрий песков, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Иран, Денис Шмыгаль, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
У Украины нет данных о передаче России иранских ракет, заявил Шмыгаль

Шмыгаль заявил, что не знает о передаче ВС России баллистических ракет Ирана

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не имеет подтверждения информации о передаче и использовании ВС РФ баллистических ракет иранского производства.
"Пока что в моем распоряжении нет конкретного факта, что россияне получили и используют эти ракеты (иранского производства. — Прим. ред.)", — заявил Шмыгаль на пресс-конференции, отвечая на вопрос о поставках и применении ВС РФ иранских баллистических ракет.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
G7 пригрозила Ирану новыми санкциями в случае поставок ракет в Россию
14 июня, 18:57
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности.
Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет
9 сентября, 12:37
 
В миреРоссияУкраинаИранДенис ШмыгальДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала