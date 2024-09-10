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Египет готов разрешить Аббасу въехать в сектор Газа через КПП "Рафах" - РИА Новости, 10.09.2024
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18:02 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/rafakh-1971913501.html
Египет готов разрешить Аббасу въехать в сектор Газа через КПП "Рафах"
Египет готов разрешить Аббасу въехать в сектор Газа через КПП "Рафах" - РИА Новости, 10.09.2024
Египет готов разрешить Аббасу въехать в сектор Газа через КПП "Рафах"
Египет готов дать разрешение главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу въехать на территорию сектора Газа через КПП "Рафах" с... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:02
2024-09-10T18:02
в мире
египет
махмуд аббас
рами хамдалла
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Египет готов дать разрешение главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу въехать на территорию сектора Газа через КПП "Рафах" с египетской стороны, сообщил во вторник новостной портал Ynet со ссылкой на собственный источник в ПНА. "Египет поощряет этот визит... готов дать разрешение Аббасу въехать в сектор Газа через египетскую сторону перевала Рафах", - говорится в сообщении. Однако, как уточняет портал, окончательное решение по данному вопросу будет принято после речи палестинского лидера на заседании ООН 26 сентября. Глава ПНА Махмуд Аббас 15 августа заявил, что намерен посетить сектор Газа. Позднее в августе палестинская сторона запросила для Аббаса въезд на территорию палестинского анклава через один из израильских КПП, но не через КПП "Рафах" на границе анклава и Египта. Палестинский лидер не посещал сектор Газа со момента прихода ХАМАС к власти в 2007 году. ПНА не осуществляет никакой активности в палестинском анклаве за исключением некоторых гражданских вопросов. Последний раз представители ПНА посещали анклав в 2018 году, когда на кортеж тогдашнего премьера Рами Хамдаллы было совершено нападение с применением взрывного устройства.
https://ria.ru/20240812/palestina-1965751227.html
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в мире, египет, махмуд аббас, рами хамдалла, раф, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Махмуд Аббас, Рами Хамдалла, РАФ, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет готов разрешить Аббасу въехать в сектор Газа через КПП "Рафах"

net: Египет готов дать разрешение Аббасу въехать в сектор Газа через КПП "Рафах"

© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Египет готов дать разрешение главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу въехать на территорию сектора Газа через КПП "Рафах" с египетской стороны, сообщил во вторник новостной портал Ynet со ссылкой на собственный источник в ПНА.
"Египет поощряет этот визит... готов дать разрешение Аббасу въехать в сектор Газа через египетскую сторону перевала Рафах", - говорится в сообщении.
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Однако, как уточняет портал, окончательное решение по данному вопросу будет принято после речи палестинского лидера на заседании ООН 26 сентября.
Глава ПНА Махмуд Аббас 15 августа заявил, что намерен посетить сектор Газа. Позднее в августе палестинская сторона запросила для Аббаса въезд на территорию палестинского анклава через один из израильских КПП, но не через КПП "Рафах" на границе анклава и Египта.
Палестинский лидер не посещал сектор Газа со момента прихода ХАМАС к власти в 2007 году. ПНА не осуществляет никакой активности в палестинском анклаве за исключением некоторых гражданских вопросов. Последний раз представители ПНА посещали анклав в 2018 году, когда на кортеж тогдашнего премьера Рами Хамдаллы было совершено нападение с применением взрывного устройства.
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В миреЕгипетМахмуд АббасРами ХамдаллаРАФООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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