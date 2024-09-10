https://ria.ru/20240910/putin-1971913402.html

Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам

Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам - РИА Новости, 10.09.2024

Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам

Ханой считает Россию одним из первостепенных партнеров, желает активизировать сотрудничество во всех областях на благо народов двух стран, заявил председатель... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:02

2024-09-10T18:02

2024-09-10T18:23

вьетнам

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ханой считает Россию одним из первостепенных партнеров, желает активизировать сотрудничество во всех областях на благо народов двух стран, заявил председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман."Мы считаем Россию одним из первостепенных партнеров, мы желаем активизировать сотрудничество с РФ во всех областях на благо народов двух стран за мир, стабильность и развитие в регионе и мире", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.По словам главы нацсобрания, Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам.Президент РФ посетил Вьетнам с государственным визитом в июне. Спикер вьетнамского парламента прибыл в Россию по приглашению председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.

https://ria.ru/20240910/putin-1971913268.html

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вьетнам, владимир путин, россия, в мире