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Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам - РИА Новости, 10.09.2024
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18:02 10.09.2024 (обновлено: 18:23 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/putin-1971913402.html
Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам
Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам - РИА Новости, 10.09.2024
Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам
Ханой считает Россию одним из первостепенных партнеров, желает активизировать сотрудничество во всех областях на благо народов двух стран, заявил председатель... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:02
2024-09-10T18:23
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ханой считает Россию одним из первостепенных партнеров, желает активизировать сотрудничество во всех областях на благо народов двух стран, заявил председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман."Мы считаем Россию одним из первостепенных партнеров, мы желаем активизировать сотрудничество с РФ во всех областях на благо народов двух стран за мир, стабильность и развитие в регионе и мире", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.По словам главы нацсобрания, Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам.Президент РФ посетил Вьетнам с государственным визитом в июне. Спикер вьетнамского парламента прибыл в Россию по приглашению председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.
https://ria.ru/20240910/putin-1971913268.html
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вьетнам, владимир путин, россия, в мире
Вьетнам, Владимир Путин, Россия, В мире
Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам

Председатель нацсобрания Вьетнама: Ханой хотел бы повторного визита Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ханой считает Россию одним из первостепенных партнеров, желает активизировать сотрудничество во всех областях на благо народов двух стран, заявил председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман.
"Мы считаем Россию одним из первостепенных партнеров, мы желаем активизировать сотрудничество с РФ во всех областях на благо народов двух стран за мир, стабильность и развитие в регионе и мире", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы нацсобрания, Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам.
Президент РФ посетил Вьетнам с государственным визитом в июне. Спикер вьетнамского парламента прибыл в Россию по приглашению председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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