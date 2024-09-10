https://ria.ru/20240910/putin-1971913402.html
Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам
Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам - РИА Новости, 10.09.2024
Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам
Ханой считает Россию одним из первостепенных партнеров, желает активизировать сотрудничество во всех областях на благо народов двух стран, заявил председатель... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:02
2024-09-10T18:02
2024-09-10T18:23
вьетнам
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971911869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4732b011b004173a6395d13687672a13.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ханой считает Россию одним из первостепенных партнеров, желает активизировать сотрудничество во всех областях на благо народов двух стран, заявил председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман."Мы считаем Россию одним из первостепенных партнеров, мы желаем активизировать сотрудничество с РФ во всех областях на благо народов двух стран за мир, стабильность и развитие в регионе и мире", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.По словам главы нацсобрания, Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам.Президент РФ посетил Вьетнам с государственным визитом в июне. Спикер вьетнамского парламента прибыл в Россию по приглашению председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.
https://ria.ru/20240910/putin-1971913268.html
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971911869_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_1204cb90c13382f7427dd04d2e1e60c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, владимир путин, россия, в мире
Вьетнам, Владимир Путин, Россия, В мире
Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам
Председатель нацсобрания Вьетнама: Ханой хотел бы повторного визита Путина
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ханой считает Россию одним из первостепенных партнеров, желает активизировать сотрудничество во всех областях на благо народов двух стран, заявил председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман.
"Мы считаем Россию одним из первостепенных партнеров, мы желаем активизировать сотрудничество с РФ во всех областях на благо народов двух стран за мир, стабильность и развитие в регионе и мире", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы нацсобрания, Ханой хотел бы, чтобы Путин повторно посетил Вьетнам.
Президент РФ посетил Вьетнам с государственным визитом в июне. Спикер вьетнамского парламента прибыл в Россию по приглашению председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина
.