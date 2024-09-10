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Путин назвал российских военных настоящими героями - РИА Новости, 10.09.2024
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16:10 10.09.2024 (обновлено: 16:25 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/putin-1971870824.html
Путин назвал российских военных настоящими героями
Путин назвал российских военных настоящими героями - РИА Новости, 10.09.2024
Путин назвал российских военных настоящими героями
Российские военные наносят удары по противнику в зоне СВО, эффективно уничтожают военные объекты инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:10
2024-09-10T16:25
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военные наносят удары по противнику в зоне СВО, эффективно уничтожают военные объекты инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"."Сегодня в ходе специальной военной операции они (российские военные) самоотверженно сражаются в самых горячих точках на линии боевого соприкосновения, наносят сокрушительные удары по противнику, эффективно уничтожают его военные объекты и инфраструктуру, действуют смело и профессионально. Они - настоящие герои", - сказал Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024". Глава государства отметил ключевую роль российских моряков в защите суверенитета и территориальной целостности страны."Наши моряки всегда мужественно стояли на страже безопасности Родины", - подчеркнул он, отметив их самоотверженные действия в зоне СВО.
https://ria.ru/20240514/svo-1945828522.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал российских военных настоящими героями

Путин: российские военные эффективно уничтожают военные объекты в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военные наносят удары по противнику в зоне СВО, эффективно уничтожают военные объекты инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".
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"Сегодня в ходе специальной военной операции они (российские военные) самоотверженно сражаются в самых горячих точках на линии боевого соприкосновения, наносят сокрушительные удары по противнику, эффективно уничтожают его военные объекты и инфраструктуру, действуют смело и профессионально. Они - настоящие герои", - сказал Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".
Глава государства отметил ключевую роль российских моряков в защите суверенитета и территориальной целостности страны.
"Наши моряки всегда мужественно стояли на страже безопасности Родины", - подчеркнул он, отметив их самоотверженные действия в зоне СВО.
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