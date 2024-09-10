https://ria.ru/20240910/putin-1971867133.html
Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин
Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024
Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин
Россия должна быть готова к любому развитию событий, а ВС РФ должны быть готовы отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:06
2024-09-10T16:06
2024-09-10T16:06
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия должна быть готова к любому развитию событий, а ВС РФ должны быть готовы отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы - обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне", - сказал Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024". Президент подчеркнул, что ключевую роль в решении этой задачи играет военно-морской флот.
https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин
Путин: Россия должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия должна быть готова к любому развитию событий, а ВС РФ должны быть готовы отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы - обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне", - сказал Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".
Президент подчеркнул, что ключевую роль в решении этой задачи играет военно-морской флот.