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Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024
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15:50 10.09.2024 (обновлено: 15:54 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/putin-1971861531.html
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин
Россия продолжит укреплять военно морской флот и все виды войск, наращивать их возможности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:50
2024-09-10T15:54
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия продолжит укреплять военно морской флот и все виды войск, наращивать их возможности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта, делать все необходимое для надежной защиты России и наших граждан", - сказал Путин в ходе командно-штабных учений "Океан-2024".
https://ria.ru/20240910/putin-1971860779.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин

Путин: РФ продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, наращивать их возможности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия продолжит укреплять военно морской флот и все виды войск, наращивать их возможности, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта, делать все необходимое для надежной защиты России и наших граждан", - сказал Путин в ходе командно-штабных учений "Океан-2024".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин
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БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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