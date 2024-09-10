https://ria.ru/20240910/putin-1971861531.html

Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин

Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024

Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин

Россия продолжит укреплять военно морской флот и все виды войск, наращивать их возможности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:50

2024-09-10T15:50

2024-09-10T15:54

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия продолжит укреплять военно морской флот и все виды войск, наращивать их возможности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта, делать все необходимое для надежной защиты России и наших граждан", - сказал Путин в ходе командно-штабных учений "Океан-2024".

https://ria.ru/20240910/putin-1971860779.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, владимир путин