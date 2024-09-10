https://ria.ru/20240910/putin-1971861531.html
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин
Россия продолжит укреплять военно морской флот и все виды войск, наращивать их возможности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:50
2024-09-10T15:50
2024-09-10T15:54
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия продолжит укреплять военно морской флот и все виды войск, наращивать их возможности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта, делать все необходимое для надежной защиты России и наших граждан", - сказал Путин в ходе командно-штабных учений "Океан-2024".
https://ria.ru/20240910/putin-1971860779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин
Путин: РФ продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, наращивать их возможности