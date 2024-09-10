https://ria.ru/20240910/putin-1971861241.html

К учениям "Океан-2024" привлекли представителей 15 государств, заявил Путин

К учениям "Океан-2024" привлекли представителей 15 государств, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024

К учениям "Океан-2024" привлекли представителей 15 государств, заявил Путин

Представители 15 государств привлечены в качестве наблюдателей к учениям "Океан-2024", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:49

2024-09-10T15:49

2024-09-10T15:51

китай

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Представители 15 государств привлечены в качестве наблюдателей к учениям "Океан-2024", заявил президент России Владимир Путин."В качестве наблюдателей приглашены представители 15 государств", - сказал Путин в ходе выступления на активной фазе командно-штабных учений "Океан-2024"."В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-Освободительной армии Китая", - сказал Путин в ходе наблюдения за активной фазой командно-штабных учений "Океан-2024".

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китай

россия

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Стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах Военной-Морской флот России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, сообщило Минобороны. В учении примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, в числе задач – проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения. На первом этапе учения будут отработаны вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором этапе разыграют "боевые действия" по поражению стратегических объектов и сил условного противника, высадке десантов, защите объектов морской экономической деятельности, рассказали в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что для участия в учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России. 2024-09-10T15:49 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, владимир путин, безопасность, россия