https://ria.ru/20240910/putin-1971861241.html
К учениям "Океан-2024" привлекли представителей 15 государств, заявил Путин
К учениям "Океан-2024" привлекли представителей 15 государств, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024
К учениям "Океан-2024" привлекли представителей 15 государств, заявил Путин
Представители 15 государств привлечены в качестве наблюдателей к учениям "Океан-2024", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:49
2024-09-10T15:49
2024-09-10T15:51
китай
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Представители 15 государств привлечены в качестве наблюдателей к учениям "Океан-2024", заявил президент России Владимир Путин."В качестве наблюдателей приглашены представители 15 государств", - сказал Путин в ходе выступления на активной фазе командно-штабных учений "Океан-2024"."В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-Освободительной армии Китая", - сказал Путин в ходе наблюдения за активной фазой командно-штабных учений "Океан-2024".
https://ria.ru/20240910/putin-1971859144.html
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Стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах
Военной-Морской флот России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, сообщило Минобороны. В учении примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, в числе задач – проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения. На первом этапе учения будут отработаны вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором этапе разыграют "боевые действия" по поражению стратегических объектов и сил условного противника, высадке десантов, защите объектов морской экономической деятельности, рассказали в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что для участия в учении "Океан-2024" приглашены иностранные государства-партнеры России.
2024-09-10T15:49
true
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РИА Новости
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китай, владимир путин, безопасность, россия
Китай, Владимир Путин, Безопасность, Россия
К учениям "Океан-2024" привлекли представителей 15 государств, заявил Путин
Путин: вооруженные силы Китая привлекли к учениям "Океан-2024"