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Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024
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15:47 10.09.2024 (обновлено: 16:00 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/putin-1971860779.html
Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин
Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024
Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин
Россия должна быть готова к любому развитию событий, а ВС РФ должны быть готовы отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:47
2024-09-10T16:00
россия
владимир путин
украина
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия должна быть готова к любому развитию событий, а ВС РФ должны быть готовы отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы - обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне", - сказал Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".Президент подчеркнул, что ключевую роль в решении этой задачи играет военно-морской флот.
https://ria.ru/20240910/putin-1971861531.html
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россия, владимир путин, украина, безопасность
Россия, Владимир Путин, Украина, Безопасность
Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин

Путин: ВС России должны быть готовы отразить любую военную агрессию

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия должна быть готова к любому развитию событий, а ВС РФ должны быть готовы отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы - обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне", - сказал Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".
Президент подчеркнул, что ключевую роль в решении этой задачи играет военно-морской флот.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин
Вчера, 15:50
 
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