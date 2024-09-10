https://ria.ru/20240910/putin-1971860779.html
Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин
Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024
Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин
Россия должна быть готова к любому развитию событий, а ВС РФ должны быть готовы отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:47
2024-09-10T15:47
2024-09-10T16:00
россия
владимир путин
украина
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия должна быть готова к любому развитию событий, а ВС РФ должны быть готовы отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы - обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне", - сказал Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".Президент подчеркнул, что ключевую роль в решении этой задачи играет военно-морской флот.
https://ria.ru/20240910/putin-1971861531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, украина, безопасность
Россия, Владимир Путин, Украина, Безопасность
Россия должна быть готова к любому развитию событий, заявил Путин
Путин: ВС России должны быть готовы отразить любую военную агрессию