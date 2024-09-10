https://ria.ru/20240910/putin-1971860466.html
США провоцируют гонку вооружений, заявил Путин
США провоцируют гонку вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024
США провоцируют гонку вооружений, заявил Путин
США стремятся добиться ощутимого военного преимущества, провоцируют гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:46
2024-09-10T15:46
2024-09-10T15:58
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США стремятся добиться ощутимого военного преимущества, провоцируют гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024"."Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе - ред.). Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников", - сказал Путин.
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владимир путин, сша, россия, атр, в мире, вмф рф
Владимир Путин, США, Россия, АТР, В мире, ВМФ РФ
США провоцируют гонку вооружений, заявил Путин
Путин: США попытками добиться военного преимущества провоцируют гонку вооружений