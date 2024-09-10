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США провоцируют гонку вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024
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15:46 10.09.2024 (обновлено: 15:58 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/putin-1971860466.html
США провоцируют гонку вооружений, заявил Путин
США провоцируют гонку вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024
США провоцируют гонку вооружений, заявил Путин
США стремятся добиться ощутимого военного преимущества, провоцируют гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:46
2024-09-10T15:58
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США стремятся добиться ощутимого военного преимущества, провоцируют гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024"."Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе - ред.). Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240910/belousov-1971862409.html
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владимир путин, сша, россия, атр, в мире, вмф рф
Владимир Путин, США, Россия, АТР, В мире, ВМФ РФ
США провоцируют гонку вооружений, заявил Путин

Путин: США попытками добиться военного преимущества провоцируют гонку вооружений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США стремятся добиться ощутимого военного преимущества, провоцируют гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".
"Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе - ред.). Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников", - сказал Путин.
Стратегическое учение Океан-2024 в Тихом и Северном Ледовитом океанах - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
На учениях "Океан-2024" отработают защиту от масштабной агрессии с моря
Вчера, 15:52
 
Владимир ПутинСШАРоссияАТРВ миреВМФ РФ
 
 
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