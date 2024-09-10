https://ria.ru/20240910/putin-1971860370.html

Путин рассказал, что отработают во время учений "Океан-2024"

Путин рассказал, что отработают во время учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024

Путин рассказал, что отработают во время учений "Океан-2024"

В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:46

2024-09-10T15:46

2024-09-10T16:12

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, заявил президент России Владимир Путин."Будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружений", - сказал Путин в ходе активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".Отработка данных вопросов, по словам главы государства, будет идти в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.Путин также отметил, что в ходе учений планируется детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html

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россия

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Учения "Океан-2024" в Северном Ледовитом океане Арктическая группировка Северного флота развернута в восточных районах Северного ледовитого океана в рамках учения "Океан-2024". На учении будут решаться задачи в том числе по обеспечению военной безопасности береговой инфраструктуры в Арктике, подчеркнули в Минобороны. 2024-09-10T15:46 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия