Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что отработают во время учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 10.09.2024 (обновлено: 16:12 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/putin-1971860370.html
Путин рассказал, что отработают во время учений "Океан-2024"
Путин рассказал, что отработают во время учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Путин рассказал, что отработают во время учений "Океан-2024"
В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:46
2024-09-10T16:12
безопасность
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971796551_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb317bd27d007a5de2d2e75c6d21a0c3.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, заявил президент России Владимир Путин."Будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружений", - сказал Путин в ходе активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".Отработка данных вопросов, по словам главы государства, будет идти в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.Путин также отметил, что в ходе учений планируется детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.
https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
https://ria.ru/20240910/putin-1971870824.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Учения "Океан-2024" в Северном Ледовитом океане
Арктическая группировка Северного флота развернута в восточных районах Северного ледовитого океана в рамках учения "Океан-2024". На учении будут решаться задачи в том числе по обеспечению военной безопасности береговой инфраструктуры в Арктике, подчеркнули в Минобороны.
2024-09-10T15:46
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971796551_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_407ec0fda6cfccf8ef4c466d07579b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, что отработают во время учений "Океан-2024"

Путин: на учениях "Океан-2024" отработают комплексное применение оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, заявил президент России Владимир Путин.
"Будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружений", - сказал Путин в ходе активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".
Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет
Вчера, 15:44
Отработка данных вопросов, по словам главы государства, будет идти в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
Путин также отметил, что в ходе учений планируется детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Путин назвал российских военных настоящими героями
Вчера, 16:10
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала