https://ria.ru/20240910/putin-1971860370.html
Путин рассказал, что отработают во время учений "Океан-2024"
Путин рассказал, что отработают во время учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Путин рассказал, что отработают во время учений "Океан-2024"
В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:46
2024-09-10T15:46
2024-09-10T16:12
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, заявил президент России Владимир Путин."Будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружений", - сказал Путин в ходе активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".Отработка данных вопросов, по словам главы государства, будет идти в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.Путин также отметил, что в ходе учений планируется детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.
https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
https://ria.ru/20240910/putin-1971870824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Учения "Океан-2024" в Северном Ледовитом океане
Арктическая группировка Северного флота развернута в восточных районах Северного ледовитого океана в рамках учения "Океан-2024". На учении будут решаться задачи в том числе по обеспечению военной безопасности береговой инфраструктуры в Арктике, подчеркнули в Минобороны.
2024-09-10T15:46
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, что отработают во время учений "Океан-2024"
Путин: на учениях "Океан-2024" отработают комплексное применение оружия
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, заявил президент России Владимир Путин.
"Будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружений", - сказал Путин в ходе активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024".
Отработка данных вопросов, по словам главы государства, будет идти в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
Путин также отметил, что в ходе учений планируется детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.