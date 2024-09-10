https://ria.ru/20240910/putin-1971860262.html

США пытаются любой ценой сохранить доминирование, заявил Путин

США пытаются любой ценой сохранить доминирование, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024

США пытаются любой ценой сохранить доминирование, заявил Путин

США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире, используя Украину, стремятся нанести России стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:45

2024-09-10T15:45

2024-09-10T15:50

сша

украина

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире, используя Украину, стремятся нанести России стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства по видеосвязи наблюдает за активной фазой стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024"."Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240910/sholts-1971860884.html

сша

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, украина, в мире, владимир путин