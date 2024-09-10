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США пытаются любой ценой сохранить доминирование, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024
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15:45 10.09.2024 (обновлено: 15:50 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/putin-1971860262.html
США пытаются любой ценой сохранить доминирование, заявил Путин
США пытаются любой ценой сохранить доминирование, заявил Путин - РИА Новости, 10.09.2024
США пытаются любой ценой сохранить доминирование, заявил Путин
США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире, используя Украину, стремятся нанести России стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:45
2024-09-10T15:50
сша
украина
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире, используя Украину, стремятся нанести России стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства по видеосвязи наблюдает за активной фазой стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024"."Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране", - сказал Путин.
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сша, украина, в мире, владимир путин
США, Украина, В мире, Владимир Путин
США пытаются любой ценой сохранить доминирование, заявил Путин

Путин: США, используя Украину, пытаются нанести России стратегическое поражение

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире, используя Украину, стремятся нанести России стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства по видеосвязи наблюдает за активной фазой стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024".
"Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране", - сказал Путин.
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