https://ria.ru/20240910/putin-1971860042.html
Путин назвал задачи, которые будут отработаны на учениях "Океан-2024"
Путин назвал задачи, которые будут отработаны на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Путин назвал задачи, которые будут отработаны на учениях "Океан-2024"
В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны самые сложные, приближение к боевым задачи, заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:45
2024-09-10T15:45
2024-09-10T15:51
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны самые сложные, приближение к боевым задачи, заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы командно-штабных учений."Сегодня начинается его (учения) активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым, задачи", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин назвал задачи, которые будут отработаны на учениях "Океан-2024"
Путин: на учениях "Океан-2024" будут отработаны приближенные в боевым задачи