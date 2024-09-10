https://ria.ru/20240910/putin-1971860042.html

Путин назвал задачи, которые будут отработаны на учениях "Океан-2024"

Путин назвал задачи, которые будут отработаны на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024

Путин назвал задачи, которые будут отработаны на учениях "Океан-2024"

В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны самые сложные, приближение к боевым задачи, заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:45

2024-09-10T15:45

2024-09-10T15:51

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны самые сложные, приближение к боевым задачи, заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы командно-штабных учений."Сегодня начинается его (учения) активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым, задачи", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, безопасность, россия