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Путин назвал задачи, которые будут отработаны на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
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15:45 10.09.2024 (обновлено: 15:51 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/putin-1971860042.html
Путин назвал задачи, которые будут отработаны на учениях "Океан-2024"
Путин назвал задачи, которые будут отработаны на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Путин назвал задачи, которые будут отработаны на учениях "Океан-2024"
В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны самые сложные, приближение к боевым задачи, заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:45
2024-09-10T15:51
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны самые сложные, приближение к боевым задачи, заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы командно-штабных учений."Сегодня начинается его (учения) активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым, задачи", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин назвал задачи, которые будут отработаны на учениях "Океан-2024"

Путин: на учениях "Океан-2024" будут отработаны приближенные в боевым задачи

© Минобороны РоссииФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время учений в Атлантическом океане. Кадр видео
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков во время учений в Атлантическом океане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Минобороны России
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время учений в Атлантическом океане. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны самые сложные, приближение к боевым задачи, заявил президент России Владимир Путин во время активной фазы командно-штабных учений.
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"Сегодня начинается его (учения) активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым, задачи", - сказал Путин.
Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет
Вчера, 15:44
 
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