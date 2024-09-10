https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html

Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет

Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет - РИА Новости, 10.09.2024

Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет

Морские учения "Океан-2024" станут самыми масштабными для России за последние 30 лет, заявил Владимир Путин на открытии маневров. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:44

2024-09-10T15:44

2024-09-10T16:28

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Морские учения "Океан-2024" станут самыми масштабными для России за последние 30 лет, заявил Владимир Путин на открытии маневров."Сегодня начинается его (учения. — Прим. ред.) активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. <...> За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море", — сказал президент.В маневрах также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая, представителей 15 государств пригласили в качестве наблюдателей, добавил российский лидер.Он подчеркнул, что в условиях роста геополитической напряженности для России особенно важно уделять внимание укреплению военного сотрудничества с дружественными странами."Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование, с этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе".Президент напомнил, что Вашингтон и его союзники открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности, в том числе на островах в западной части Тихого океана, а также в некоторых странах АТР. Такими действиями США хотят сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в регионе, фактически провоцируя гонку вооружений и не считаясь с безопасностью своих союзников, отметил Путин.Он подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации, а ее Вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов.Сегодня российские моряки самоотверженно сражаются в ходе специальной военной операции, наносят сокрушительные удары по противнику, действуют смело и профессионально, отметил Путин, назвав их настоящими героями.Россия продолжит укреплять свой Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, подчеркнул глава государства. Он пожелал участникам учений успешного решения поставленных задач.

https://ria.ru/20240910/minoborony-1971824176.html

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html

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владимир путин, безопасность, россия, вмф рф