https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет - РИА Новости, 10.09.2024
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет
Морские учения "Океан-2024" станут самыми масштабными для России за последние 30 лет, заявил Владимир Путин на открытии маневров. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:44
2024-09-10T15:44
2024-09-10T16:28
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Морские учения "Океан-2024" станут самыми масштабными для России за последние 30 лет, заявил Владимир Путин на открытии маневров."Сегодня начинается его (учения. — Прим. ред.) активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. <...> За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море", — сказал президент.В маневрах также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая, представителей 15 государств пригласили в качестве наблюдателей, добавил российский лидер.Он подчеркнул, что в условиях роста геополитической напряженности для России особенно важно уделять внимание укреплению военного сотрудничества с дружественными странами."Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование, с этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе".Президент напомнил, что Вашингтон и его союзники открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности, в том числе на островах в западной части Тихого океана, а также в некоторых странах АТР. Такими действиями США хотят сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в регионе, фактически провоцируя гонку вооружений и не считаясь с безопасностью своих союзников, отметил Путин.Он подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации, а ее Вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов.Сегодня российские моряки самоотверженно сражаются в ходе специальной военной операции, наносят сокрушительные удары по противнику, действуют смело и профессионально, отметил Путин, назвав их настоящими героями.Россия продолжит укреплять свой Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, подчеркнул глава государства. Он пожелал участникам учений успешного решения поставленных задач.
https://ria.ru/20240910/minoborony-1971824176.html
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владимир путин, безопасность, россия, вмф рф
Владимир Путин, Безопасность, Россия, ВМФ РФ
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет
Путин: впервые за десятилетия проходят такие масштабные учения, как "Океан-2024"
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Морские учения "Океан-2024" станут самыми масштабными для России за последние 30 лет, заявил Владимир Путин на открытии
маневров.
"Сегодня начинается его (учения. — Прим. ред.) активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. <...> За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море", — сказал президент.
В маневрах также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая
, представителей 15 государств пригласили в качестве наблюдателей, добавил российский лидер.
Он подчеркнул, что в условиях роста геополитической напряженности для России особенно важно уделять внимание укреплению военного сотрудничества с дружественными странами.
«
"Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование, с этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
Президент напомнил, что Вашингтон
и его союзники открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности, в том числе на островах в западной части Тихого океана
, а также в некоторых странах АТР
. Такими действиями США хотят сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в регионе, фактически провоцируя гонку вооружений и не считаясь с безопасностью своих союзников, отметил Путин.
Он подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации, а ее Вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов.
Сегодня российские моряки самоотверженно сражаются в ходе специальной военной операции, наносят сокрушительные удары по противнику, действуют смело и профессионально, отметил Путин, назвав их настоящими героями.
Россия продолжит укреплять свой Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, подчеркнул глава государства. Он пожелал участникам учений успешного решения поставленных задач.
Плановое стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" началось 10 сентября и продлится неделю. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Всего в учениях примут участие более 90 тысяч человек личного состава.