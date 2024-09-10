Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 10.09.2024 (обновлено: 16:28 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет - РИА Новости, 10.09.2024
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет
Морские учения "Океан-2024" станут самыми масштабными для России за последние 30 лет, заявил Владимир Путин на открытии маневров. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:44
2024-09-10T16:28
владимир путин
безопасность
россия
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971863040_0:261:3177:2048_1920x0_80_0_0_446c917651a6cdd0ba2ec3438fe5ef23.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Морские учения "Океан-2024" станут самыми масштабными для России за последние 30 лет, заявил Владимир Путин на открытии маневров."Сегодня начинается его (учения. — Прим. ред.) активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. &lt;...&gt; За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море", — сказал президент.В маневрах также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая, представителей 15 государств пригласили в качестве наблюдателей, добавил российский лидер.Он подчеркнул, что в условиях роста геополитической напряженности для России особенно важно уделять внимание укреплению военного сотрудничества с дружественными странами."Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование, с этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе".Президент напомнил, что Вашингтон и его союзники открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности, в том числе на островах в западной части Тихого океана, а также в некоторых странах АТР. Такими действиями США хотят сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в регионе, фактически провоцируя гонку вооружений и не считаясь с безопасностью своих союзников, отметил Путин.Он подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации, а ее Вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов.Сегодня российские моряки самоотверженно сражаются в ходе специальной военной операции, наносят сокрушительные удары по противнику, действуют смело и профессионально, отметил Путин, назвав их настоящими героями.Россия продолжит укреплять свой Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, подчеркнул глава государства. Он пожелал участникам учений успешного решения поставленных задач.
https://ria.ru/20240910/minoborony-1971824176.html
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html
https://ria.ru/20240910/putin-1971801130.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971863040_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_04f073e520c70713fc5cc7b24edef2ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, безопасность, россия, вмф рф
Владимир Путин, Безопасность, Россия, ВМФ РФ
Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за десятки лет

Путин: впервые за десятилетия проходят такие масштабные учения, как "Океан-2024"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Морские учения "Океан-2024" станут самыми масштабными для России за последние 30 лет, заявил Владимир Путин на открытии маневров.
"Сегодня начинается его (учения. — Прим. ред.) активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. <...> За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море", — сказал президент.
Учения Океан-2024 в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Минобороны показало кадры действий Арктической группировки в рамках учений
Вчера, 13:43
В маневрах также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая, представителей 15 государств пригласили в качестве наблюдателей, добавил российский лидер.
Он подчеркнул, что в условиях роста геополитической напряженности для России особенно важно уделять внимание укреплению военного сотрудничества с дружественными странами.
«
"Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование, с этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
Владимир Путин
Президент напомнил, что Вашингтон и его союзники открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности, в том числе на островах в западной части Тихого океана, а также в некоторых странах АТР. Такими действиями США хотят сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в регионе, фактически провоцируя гонку вооружений и не считаясь с безопасностью своих союзников, отметил Путин.
Поднятие Андреевского флага и флагов расцвечивания в честь дня Северного флота РФ на кораблях в Североморске - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
На учениях "Океан-2024" изучат возможные районы боевых действий в Арктике
Вчера, 12:12
Он подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации, а ее Вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов.
Сегодня российские моряки самоотверженно сражаются в ходе специальной военной операции, наносят сокрушительные удары по противнику, действуют смело и профессионально, отметил Путин, назвав их настоящими героями.
Россия продолжит укреплять свой Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, подчеркнул глава государства. Он пожелал участникам учений успешного решения поставленных задач.

Плановое стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" началось 10 сентября и продлится неделю. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Всего в учениях примут участие более 90 тысяч человек личного состава.

Стратегическое учение Океан-2024 в Тихом и Северном Ледовитом океанах - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Путин будет наблюдать за активной фазой учений "Океан-2024" по видеосвязи
Вчера, 12:30
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссияВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала