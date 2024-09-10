https://ria.ru/20240910/putin-1971851576.html
Путин обсудит с правительством индивидуальные программы развития регионов
Путин обсудит с правительством индивидуальные программы развития регионов - РИА Новости, 10.09.2024
Путин обсудит с правительством индивидуальные программы развития регионов
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:12
2024-09-10T15:12
2024-09-10T15:12
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля. "Одиннадцатого сентября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема встречи – индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области", - говорится в сообщении. С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия", полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, добавили в пресс-службе. Кроме того, на совещании будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20240910/kreml-1971802232.html
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политика, россия, калининградская область, владимир путин, максим решетников, владимир якушев, единая россия
Политика, Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Максим Решетников, Владимир Якушев, Единая Россия
Путин обсудит с правительством индивидуальные программы развития регионов
Путин в среду проведет совещание с правительством по развитию регионов