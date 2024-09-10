Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудит с правительством индивидуальные программы развития регионов - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/putin-1971851576.html
Путин обсудит с правительством индивидуальные программы развития регионов
Путин обсудит с правительством индивидуальные программы развития регионов - РИА Новости, 10.09.2024
Путин обсудит с правительством индивидуальные программы развития регионов
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:12
2024-09-10T15:12
политика
россия
калининградская область
владимир путин
максим решетников
владимир якушев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821739882_0:329:2924:1974_1920x0_80_0_0_a892ca2c61e4bb7afaac73e1f55bc7f7.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля. "Одиннадцатого сентября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема встречи – индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области", - говорится в сообщении. С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия", полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, добавили в пресс-службе. Кроме того, на совещании будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20240910/kreml-1971802232.html
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821739882_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65b4e16261bbd8191e229a831db44337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, калининградская область, владимир путин, максим решетников, владимир якушев, единая россия
Политика, Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Максим Решетников, Владимир Якушев, Единая Россия
Путин обсудит с правительством индивидуальные программы развития регионов

Путин в среду проведет совещание с правительством по развитию регионов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля.
"Одиннадцатого сентября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема встречи – индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области", - говорится в сообщении.
С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия", полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, добавили в пресс-службе.
Кроме того, на совещании будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Кремле не исключили международных контактов Путина во вторник
Вчера, 12:35
 
ПолитикаРоссияКалининградская областьВладимир ПутинМаксим РешетниковВладимир ЯкушевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала