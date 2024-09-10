https://ria.ru/20240910/putin-1971851576.html

Путин обсудит с правительством индивидуальные программы развития регионов

Путин обсудит с правительством индивидуальные программы развития регионов - РИА Новости, 10.09.2024

Путин обсудит с правительством индивидуальные программы развития регионов

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:12

2024-09-10T15:12

2024-09-10T15:12

политика

россия

калининградская область

владимир путин

максим решетников

владимир якушев

единая россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля. "Одиннадцатого сентября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема встречи – индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области", - говорится в сообщении. С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия", полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, добавили в пресс-службе. Кроме того, на совещании будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20240910/kreml-1971802232.html

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политика, россия, калининградская область, владимир путин, максим решетников, владимир якушев, единая россия