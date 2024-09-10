https://ria.ru/20240910/putin-1971803334.html
Путин сделает заявление в рамках учений "Океан-2024"
Путин сделает заявление в рамках учений "Океан-2024" - РИА Новости, 10.09.2024
Путин сделает заявление в рамках учений "Океан-2024"
Президент России Владимир Путин в рамках учений "Океан-2024" сделает заявление, с докладами выступят министр обороны РФ Андрей Белоусов и главнокомандующий ВМФ... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:38
2024-09-10T12:38
2024-09-10T13:26
россия
владимир путин
дмитрий песков
андрей белоусов
вмф рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках учений "Океан-2024" сделает заявление, с докладами выступят министр обороны РФ Андрей Белоусов и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Будет вступительное слово Путина (в рамках учений "Океан-2024" - ред.), из национального центра управления обороной Российской Федерации будет доклад министра обороны Белоусова, доклад Моисеева, главкома военно-морским флотов, доклады командующих флотами", - сказал Песков журналистам.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-Морского Флота приступили к участию в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября включительно. Учения проводятся в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в этом году.В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.
https://ria.ru/20240910/putin-1971801130.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, андрей белоусов, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов, ВМФ РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин сделает заявление в рамках учений "Океан-2024"
Белоусов и Моисеев выступят с докладами в рамках учений "Океан-2024"