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"Иначе обречен": Пушков объяснил внезапный приступ миролюбия у Шольца - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 10.09.2024 (обновлено: 11:12 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/pushkov-1971736525.html
"Иначе обречен": Пушков объяснил внезапный приступ миролюбия у Шольца
"Иначе обречен": Пушков объяснил внезапный приступ миролюбия у Шольца - РИА Новости, 10.09.2024
"Иначе обречен": Пушков объяснил внезапный приступ миролюбия у Шольца
Провальные результаты Социал-демократической партии на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии поставили под угрозу шансы Олафа Шольца сохранить за собой пост... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:19
2024-09-10T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
саксония
тюрингия
олаф шольц
алексей пушков
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Провальные результаты Социал-демократической партии на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии поставили под угрозу шансы Олафа Шольца сохранить за собой пост канцлера ФРГ и заставили его готовить мирный план по Украине, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Шольц наверняка сильно обеспокоен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его партия — СДПГ — провалилась. &lt;...&gt; Это серьезный сигнал для Шольца, который хочет остаться в кресле канцлера", — отметил политик.По словам сенатора, именно проблемы внутри страны заставили Шольца срочно готовить мирный план по Украине, потенциально предполагающий территориальные уступки со стороны Киева."Ему надо что-то предпринимать, иначе политически он обречен", — заключил Пушков.Ранее газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. Приближенный к немецкому правительству источник сообщил обозревателям, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины. На прошлой неделе Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования, но не знают деталей. По его словам, Россия не отмахивается ни от каких инициатив, но нужно знать детали плана. Кроме того, очертания разрешения конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет.При этом ранее канцлер Германии не раз делал воинственные заявления о полной поддержке Украины в конфликте с Россией, а также объявлял о все новой военной помощи Киеву. Так, на прошлой неделе Шольц пообещал поставить Украине 17 ЗРК IRIS-T, а в августе заявил, что украинцы якобы защищают безопасность Европы.Второго сентября в Германии прошли выборы в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония. Первое место в Тюрингии заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), впервые в своей истории победившая на региональных выборах. В Саксонии АдГ стала второй. Недавно основанная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость", в свою очередь, показала третий результат в обеих землях. Ни одна из трех партий правящей коалиции из социал-демократов, зеленых и свободных демократов не смогла получить больше десяти процентов голосов ни в Тюрингии, ни в Саксонии.
https://ria.ru/20240909/sholts-1971500710.html
https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971194333.html
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в мире, украина, саксония, тюрингия, олаф шольц, алексей пушков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Саксония, Тюрингия, Олаф Шольц, Алексей Пушков
"Иначе обречен": Пушков объяснил внезапный приступ миролюбия у Шольца

Пушков: Шольц заговорил о мирном плане по Украине, чтобы сохранить пост канцлера

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Провальные результаты Социал-демократической партии на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии поставили под угрозу шансы Олафа Шольца сохранить за собой пост канцлера ФРГ и заставили его готовить мирный план по Украине, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Шольц наверняка сильно обеспокоен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его партия — СДПГ — провалилась. <...> Это серьезный сигнал для Шольца, который хочет остаться в кресле канцлера", — отметил политик.
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По словам сенатора, именно проблемы внутри страны заставили Шольца срочно готовить мирный план по Украине, потенциально предполагающий территориальные уступки со стороны Киева.
"Ему надо что-то предпринимать, иначе политически он обречен", — заключил Пушков.
Ранее газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. Приближенный к немецкому правительству источник сообщил обозревателям, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины. На прошлой неделе Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования, но не знают деталей. По его словам, Россия не отмахивается ни от каких инициатив, но нужно знать детали плана. Кроме того, очертания разрешения конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет.
При этом ранее канцлер Германии не раз делал воинственные заявления о полной поддержке Украины в конфликте с Россией, а также объявлял о все новой военной помощи Киеву. Так, на прошлой неделе Шольц пообещал поставить Украине 17 ЗРК IRIS-T, а в августе заявил, что украинцы якобы защищают безопасность Европы.
Второго сентября в Германии прошли выборы в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония. Первое место в Тюрингии заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), впервые в своей истории победившая на региональных выборах. В Саксонии АдГ стала второй. Недавно основанная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость", в свою очередь, показала третий результат в обеих землях. Ни одна из трех партий правящей коалиции из социал-демократов, зеленых и свободных демократов не смогла получить больше десяти процентов голосов ни в Тюрингии, ни в Саксонии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСаксонияТюрингияОлаф ШольцАлексей Пушков
 
 
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