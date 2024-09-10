https://ria.ru/20240910/pushilin-1971793846.html
Ситуация в ДНР улучшается с продвижением линии фронта, заявил Пушилин
Ситуация в ДНР улучшается с продвижением линии фронта, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.09.2024
Ситуация в ДНР улучшается с продвижением линии фронта, заявил Пушилин
В течение прошедшей недели от обстрелов ВСУ в Донецкой Народной Республике шесть человек погибли и 58 ранены, но ситуация постепенно улучшается по мере... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:01
2024-09-10T12:01
2024-09-10T12:01
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В течение прошедшей недели от обстрелов ВСУ в Донецкой Народной Республике шесть человек погибли и 58 ранены, но ситуация постепенно улучшается по мере отодвигания линии фронта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Если брать последнюю неделю, то (в ДНР от обстрелов ВСУ – ред.) погибли 6 человек, еще 58 человек были ранены. Причем среди погибших, среди раненых есть дети. Также порядка 50 домостроений было повреждено или же разрушено, также есть объекты инфраструктуры, которые после обстрелов были достаточно серьезно повреждены. Тем не менее, мы видим, что ситуация меняется. Пусть не так быстро, но это действительно очень четко коррелирует с тем, как отодвигается линия фронта", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". Согласно сегодняшней сводке Минобороны РФ, за минувшие сутки в ДНР были освобождены четыре населенных пункта: Водяное, Галицыновка, Красногоровка и Григоровка.
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, красногоровка, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Красногоровка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Ситуация в ДНР улучшается с продвижением линии фронта, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: обстрелы продолжаются, но ситуация меняется в лучшую сторону