https://ria.ru/20240910/prodazha-1971947585.html
Продажи просроченной молочной продукции в России снизились на 92%
Продажи просроченной молочной продукции в России снизились на 92% - РИА Новости, 10.09.2024
Продажи просроченной молочной продукции в России снизились на 92%
Продажи просроченной молочной продукции в РФ снизились на 92% за четыре месяца, продажи молочных товаров неизвестного происхождения - на 56%, сказала... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:26
2024-09-10T22:26
2024-09-10T22:26
экономика
здоровье - общество
россия
сергей данкверт
екатерина приезжева
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Продажи просроченной молочной продукции в РФ снизились на 92% за четыре месяца, продажи молочных товаров неизвестного происхождения - на 56%, сказала заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева на международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС. "За четыре месяца объем продаж молочной продукции с истекшим сроком снизился на 92%. Объем продаж товаров с признаками фальсификации снизился на 32%. Продажи товаров с признаками контрафакта сократились на 28%, а продажи товаров неизвестного происхождения снизились на 56%", – сказала она, выступая на сессии "Молочная индустрия России". Как отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, по данным ведомства система "Честный знак" и система "ВетИС" позволила снизить фальсификат молочной продукции с 10% от общего объема в начале 2023 года до 0,2% сейчас. "Наши системы позволяют определять фальсифицированную продукцию, а вот дальше процедура изъятия фальсифицированной продукции и блокировки нигде не прописана толком. В результате мы пишем в Роспотребнадзор, что нужно заблокировать партию на кассах, а на кассах на сегодняшний день блокировки нет", – сказал Данкверт. Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, с 1 мая распространился на молочную продукцию - но только для крупных сетей. С 1 сентября механизм блокировки просроченной и нелегальной молочной продукции на кассах стал обязательным для всех магазинов.
https://rsport.ria.ru/20240903/produkty-provotsiruyuschie-insult-1969908143.html
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экономика, здоровье - общество, россия, сергей данкверт, екатерина приезжева, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Данкверт, Екатерина Приезжева, Евразийский экономический союз, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Продажи просроченной молочной продукции в России снизились на 92%
Продажи просроченной молочки в России снизились на 92% за четыре месяца