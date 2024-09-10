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Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 800 "квадратов" - РИА Новости, 10.09.2024
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20:44 10.09.2024 (обновлено: 21:18 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/pozhar-1971938915.html
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 800 "квадратов"
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 800 "квадратов" - РИА Новости, 10.09.2024
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 800 "квадратов"
Площадь пожара в здании бывшего спорткомплекса в Петроградском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 800 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T20:44
2024-09-10T21:18
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Площадь пожара в здании бывшего спорткомплекса в Петроградском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 800 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ."В здании размером 80 на 40 метров происходит горение на площади 800 квадратных метров. В 19.00 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС", - говорится в сообщении.Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено от МЧС: 16 единиц техники и 60 человек личного состава.Как информировало ведомство, сообщение о пожаре по адресу Южная дорога, 9 поступило в 18.47 мск. В здании размером 80 на 40 метров происходило горение на площади 200 квадратных метров. В 19.00 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, площадь возгорания увеличилась с 500 до 800 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.Как уточняли ранее в ГУМЧС, горящее здание спорткомплекса не эксплуатируется и находится на ремонте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Пожар в здании бывшего спорткомплекса в Петроградском районе Петербурга
Здание бывшего спорткомплекса горит в Петроградском районе Петербурга на 200 "квадратах", сообщили в МЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Как уточнили спасатели, горящее здание не эксплуатируется, его ремонтируют.
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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 800 "квадратов"

МЧС: площадь пожара в бывшем спорткомплексе в Петербурге увеличилась до 800 кв м

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Площадь пожара в здании бывшего спорткомплекса в Петроградском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 800 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ.
«
"В здании размером 80 на 40 метров происходит горение на площади 800 квадратных метров. В 19.00 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено от МЧС: 16 единиц техники и 60 человек личного состава.
Как информировало ведомство, сообщение о пожаре по адресу Южная дорога, 9 поступило в 18.47 мск. В здании размером 80 на 40 метров происходило горение на площади 200 квадратных метров. В 19.00 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, площадь возгорания увеличилась с 500 до 800 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.
Как уточняли ранее в ГУМЧС, горящее здание спорткомплекса не эксплуатируется и находится на ремонте.
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