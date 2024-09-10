https://ria.ru/20240910/pozhar-1971934609.html

Площадь пожара в бывшем спорткомплексе в Петербурге увеличилась

Площадь пожара в бывшем спорткомплексе в Петербурге увеличилась - РИА Новости, 10.09.2024

Площадь пожара в бывшем спорткомплексе в Петербурге увеличилась

Площадь пожара в здании бывшего спорткомплекса, которое загорелось во вторник в Петроградском районе Санкт-Петербурга, возросла до 500 квадратных метров,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T20:04

2024-09-10T20:04

2024-09-10T20:35

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Площадь пожара в здании бывшего спорткомплекса, которое загорелось во вторник в Петроградском районе Санкт-Петербурга, возросла до 500 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ.Как информировало ведомство, сообщение о пожаре по адресу Южная дорога, 9 поступило в 18.47 мск. В здании размером 80 на 40 метров происходило горение на площади 200 квадратных метров. В 19.00 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС."В здании размером 80 на 40 метров происходит горение на площади 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.Сведения о пострадавших не поступали.Как уточняли ранее в ГУМЧС, горящее здание спорткомплекса не эксплуатируется и находится на ремонте. Пожар тушат 10 единиц техники и 45 специалистов. Позднее в ведомстве указали, что на месте работают 60 специалистов и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20240907/pozhar-1971302271.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в здании бывшего спорткомплекса в Петроградском районе Петербурга Здание бывшего спорткомплекса горит в Петроградском районе Петербурга на 200 "квадратах", сообщили в МЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Как уточнили спасатели, горящее здание не эксплуатируется, его ремонтируют. 2024-09-10T20:04 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)