https://ria.ru/20240910/pozhar-1971934609.html
Площадь пожара в бывшем спорткомплексе в Петербурге увеличилась
Площадь пожара в бывшем спорткомплексе в Петербурге увеличилась - РИА Новости, 10.09.2024
Площадь пожара в бывшем спорткомплексе в Петербурге увеличилась
Площадь пожара в здании бывшего спорткомплекса, которое загорелось во вторник в Петроградском районе Санкт-Петербурга, возросла до 500 квадратных метров,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T20:04
2024-09-10T20:04
2024-09-10T20:35
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Площадь пожара в здании бывшего спорткомплекса, которое загорелось во вторник в Петроградском районе Санкт-Петербурга, возросла до 500 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ.Как информировало ведомство, сообщение о пожаре по адресу Южная дорога, 9 поступило в 18.47 мск. В здании размером 80 на 40 метров происходило горение на площади 200 квадратных метров. В 19.00 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС."В здании размером 80 на 40 метров происходит горение на площади 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.Сведения о пострадавших не поступали.Как уточняли ранее в ГУМЧС, горящее здание спорткомплекса не эксплуатируется и находится на ремонте. Пожар тушат 10 единиц техники и 45 специалистов. Позднее в ведомстве указали, что на месте работают 60 специалистов и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20240907/pozhar-1971302271.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в здании бывшего спорткомплекса в Петроградском районе Петербурга
Здание бывшего спорткомплекса горит в Петроградском районе Петербурга на 200 "квадратах", сообщили в МЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Как уточнили спасатели, горящее здание не эксплуатируется, его ремонтируют.
2024-09-10T20:04
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в бывшем спорткомплексе в Петербурге увеличилась
МЧС: площадь пожара в бывшем спорткомплексе в Петербурге возросла до 500 кв м