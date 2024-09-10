https://ria.ru/20240910/pozhar-1971931959.html
В Петербурге загорелось здание бывшего спорткомплекса
В Петербурге загорелось здание бывшего спорткомплекса - РИА Новости, 10.09.2024
В Петербурге загорелось здание бывшего спорткомплекса
Здание бывшего спорткомплекса загорелось во вторник в Петроградском районе Санкт-Петербурга на площади 200 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:47
2024-09-10T19:47
2024-09-10T20:35
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Здание бывшего спорткомплекса загорелось во вторник в Петроградском районе Санкт-Петербурга на площади 200 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информирует ведомство, сообщение о пожаре по адресу Южная дорога, 9 поступило в 18.47 мск. "В здании размером 80 на 40 метров происходит горение на площади 200 квадратных метров. В 19.00 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС", - говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали. Как уточнили в ГУМЧС, горящее здание спорткомплекса не эксплуатируется и находится на ремонте. Пожар тушат 10 единиц техники и 45 специалистов.
https://ria.ru/20240907/pozhar-1971302271.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в здании бывшего спорткомплекса в Петроградском районе Петербурга
Здание бывшего спорткомплекса горит в Петроградском районе Петербурга на 200 "квадратах", сообщили в МЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Как уточнили спасатели, горящее здание не эксплуатируется, его ремонтируют.
2024-09-10T19:47
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелось здание бывшего спорткомплекса
МЧС: в Петербурге на 200 "квадратах" загорелось здание бывшего спорткомплекса