https://ria.ru/20240910/popov-1971905482.html
Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова
Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова - РИА Новости, 10.09.2024
Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова
Следователь отказал в допросе в качестве свидетелей защиты экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, сообщил РИА Новости его РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:31
2024-09-10T17:31
2024-09-10T17:37
происшествия
иван попов (генерал)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователь отказал в допросе в качестве свидетелей защиты экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский."Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что генерал не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела, вопреки этому они были переданы в военную прокуратуру.
https://ria.ru/20240906/popov-1971070062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иван попов (генерал), вооруженные силы рф
Происшествия, Иван Попов (генерал), Вооруженные силы РФ
Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова
Следователь отказался допросить как свидетелей сослуживцев генерала Попова
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователь отказал в допросе в качестве свидетелей защиты экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что генерал не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела, вопреки этому они были переданы в военную прокуратуру.