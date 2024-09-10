Рейтинг@Mail.ru
Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 10.09.2024 (обновлено: 17:37 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/popov-1971905482.html
Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова
Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова - РИА Новости, 10.09.2024
Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова
Следователь отказал в допросе в качестве свидетелей защиты экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, сообщил РИА Новости его РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:31
2024-09-10T17:37
происшествия
иван попов (генерал)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948631268_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_52663fd9f4d2dfca3c0b80c1c9e6528f.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователь отказал в допросе в качестве свидетелей защиты экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский."Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что генерал не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела, вопреки этому они были переданы в военную прокуратуру.
https://ria.ru/20240906/popov-1971070062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948631268_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7f9e0a0848a072ec028189fce4898a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иван попов (генерал), вооруженные силы рф
Происшествия, Иван Попов (генерал), Вооруженные силы РФ
Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова

Следователь отказался допросить как свидетелей сослуживцев генерала Попова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователь отказал в допросе в качестве свидетелей защиты экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что генерал не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела, вопреки этому они были переданы в военную прокуратуру.
Иван Попов в суде - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру
6 сентября, 14:57
 
ПроисшествияИван Попов (генерал)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала