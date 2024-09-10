https://ria.ru/20240910/popov-1971905482.html

Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова

Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова - РИА Новости, 10.09.2024

Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова

Следователь отказал в допросе в качестве свидетелей защиты экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, сообщил РИА Новости его РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:31

2024-09-10T17:31

2024-09-10T17:37

происшествия

иван попов (генерал)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователь отказал в допросе в качестве свидетелей защиты экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский."Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что генерал не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела, вопреки этому они были переданы в военную прокуратуру.

https://ria.ru/20240906/popov-1971070062.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иван попов (генерал), вооруженные силы рф