https://ria.ru/20240910/polsha-1971940250.html

Польша продлила буферную зону на границе с Белоруссией

Польша продлила буферную зону на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.09.2024

Польша продлила буферную зону на границе с Белоруссией

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией на 90 дней, сообщает министерство внутренних дел и администрации республики. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T21:03

2024-09-10T21:03

2024-09-10T21:03

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ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией на 90 дней, сообщает министерство внутренних дел и администрации республики. "В результате почти 90 дней действия буферной зоны на польско-белорусской границе количество попыток незаконного пересечения границы сократилось на 64%, что является подтверждением ее обоснованности и эффективности. В связи с этим глава МВД подписал постановление, которое продлевает еще на 90 дней временный запрет на пребывание на определенной территории в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Республикой Беларусь", - говорится в сообщении. Данное распоряжение министра внутренних дел и администрации вступит в силу со среды, 11 сентября. С начала действия буферной зоны - с 13 июня текущего года - пограничники зафиксировали 6130 попыток незаконного пересечения границы. При этом, за аналогичный период до введения буферной зоны таких попыток было 17030. Предыдущее постановление МВД ввело временный запрет на пребывание на определенной территории в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Белоруссией. В МВД отметили, что площадь запретной зоны не изменится по сравнению с территорией, указанной в предыдущем постановлении. Зона, подлежащая запрету на пребывание, как и до сих пор, охватывает протяженность границы на участке 60,67 километра, расположенном в зоне ответственности пограничных отрядов в Наревке, Беловеже, Дубичах Церковных и Черемше. На участке 44,55 километра запретная зона распространяется на 200 метров от линии государственной границы. В то время как на участке 16,12 километра, расположенном в районе заповедников, зона шире и составляет около двух километров. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).

https://ria.ru/20240903/migranty-1970182245.html

https://ria.ru/20240813/polsha-1965901967.html

https://ria.ru/20240614/bezhentsy-1952793320.html

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в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, евросоюз