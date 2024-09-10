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В Польше растет интерес к изучению русского языка - РИА Новости, 10.09.2024
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19:47 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/polsha-1971931819.html
В Польше растет интерес к изучению русского языка
В Польше растет интерес к изучению русского языка - РИА Новости, 10.09.2024
В Польше растет интерес к изучению русского языка
В Польше увеличивается интерес к изучению русского языка, на курсы записались более тридцати детей из польских и "смешанных" семей, их количество будет только... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:47
2024-09-10T19:47
польша
варшава
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Польше увеличивается интерес к изучению русского языка, на курсы записались более тридцати детей из польских и "смешанных" семей, их количество будет только увеличиваться, заявили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. "В Русском доме в Варшаве отмечают увеличение интереса к курсам русского языка. Уже стартовали курсы для детей из польских и смешанных семей. На них записались более 30 человек", - сказали РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества. Ожидается, что количество изучающих русский язык будет увеличиваться. "В последние годы преподавание русского языка в Польше значительно сократилось, выбор частных школ небольшой, многие отдают предпочтение курсам при Русском доме", - отметили собеседник агентства.
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польша, варшава, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Польша, Варшава, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В Польше растет интерес к изучению русского языка

В Польше более 30 детей записались на курсы по изучению русского языка

© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Польше увеличивается интерес к изучению русского языка, на курсы записались более тридцати детей из польских и "смешанных" семей, их количество будет только увеличиваться, заявили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества.
"В Русском доме в Варшаве отмечают увеличение интереса к курсам русского языка. Уже стартовали курсы для детей из польских и смешанных семей. На них записались более 30 человек", - сказали РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества.
Ожидается, что количество изучающих русский язык будет увеличиваться.
"В последние годы преподавание русского языка в Польше значительно сократилось, выбор частных школ небольшой, многие отдают предпочтение курсам при Русском доме", - отметили собеседник агентства.
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ПольшаВаршаваФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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