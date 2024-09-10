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Польская журналистка запуталась в показаниях о вещах российских солдат - РИА Новости, 10.09.2024
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16:07 10.09.2024 (обновлено: 16:50 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/polsha-1971869550.html
Польская журналистка запуталась в показаниях о вещах российских солдат
Польская журналистка запуталась в показаниях о вещах российских солдат - РИА Новости, 10.09.2024
Польская журналистка запуталась в показаниях о вещах российских солдат
Польская журналистка из издания Wprost Каролина Бака-Погожельская, устроившая аукцион личных вещей, принадлежащих, как она утверждает, российским солдатам,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:07
2024-09-10T16:50
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ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Польская журналистка из издания Wprost Каролина Бака-Погожельская, устроившая аукцион личных вещей, принадлежащих, как она утверждает, российским солдатам, запуталась в показаниях на тему их происхождения. Ранее Бака-Погожельская выставила на продажу в интернете личные вещи, принадлежавшие, как она утверждает, российским солдатам, в том числе их именные жетоны, за что подверглась критике на родине. "Я заявляю, что ни один из предметов, вопреки предложениям, появляющимся в интернете, не был взят у мертвого солдата. Все вещи были найдены в окопе… так что это неправда, что они "сорваны с трупов", потому что их не забрали ни у одного мертвеца", - написала Бака-Погожельская в соцсети Instagram* (деятельность Meta*, владеющей этой соцсетью, запрещена в России как экстремистская). При этом она утверждает, что эти вещи были просто оставлены в траншеях. Бака-Погожельская также утверждает, что вещи были переданы ей украинскими солдатами, однако ранее журналистка заявляла, что их привез из зоны боевых действий ее жених, который служит в 103-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Бака-Погожельская заявляла, что находится на Украине в качестве волонтера. На размещенной в интернете видеозаписи она показывала, что у нее в продаже имеются часы и жетоны. Вырученные средства она намеревалась передать на поддержку ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, технологии, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Польская журналистка запуталась в показаниях о вещах российских солдат

Журналистка запуталась в показаниях о вещах якобы российских солдат

© Karolina Baca-PogorzelskaПольская журналистка Каролина Баца-Погожельская продавала на своем YouTube-канале вещи российских военных
Польская журналистка Каролина Баца-Погожельская продавала на своем YouTube-канале вещи российских военных - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Karolina Baca-Pogorzelska
Польская журналистка Каролина Баца-Погожельская продавала на своем YouTube-канале вещи российских военных
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Польская журналистка из издания Wprost Каролина Бака-Погожельская, устроившая аукцион личных вещей, принадлежащих, как она утверждает, российским солдатам, запуталась в показаниях на тему их происхождения.
Ранее Бака-Погожельская выставила на продажу в интернете личные вещи, принадлежавшие, как она утверждает, российским солдатам, в том числе их именные жетоны, за что подверглась критике на родине.
"Я заявляю, что ни один из предметов, вопреки предложениям, появляющимся в интернете, не был взят у мертвого солдата. Все вещи были найдены в окопе… так что это неправда, что они "сорваны с трупов", потому что их не забрали ни у одного мертвеца", - написала Бака-Погожельская в соцсети Instagram* (деятельность Meta*, владеющей этой соцсетью, запрещена в России как экстремистская). При этом она утверждает, что эти вещи были просто оставлены в траншеях.
Бака-Погожельская также утверждает, что вещи были переданы ей украинскими солдатами, однако ранее журналистка заявляла, что их привез из зоны боевых действий ее жених, который служит в 103-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.
Бака-Погожельская заявляла, что находится на Украине в качестве волонтера. На размещенной в интернете видеозаписи она показывала, что у нее в продаже имеются часы и жетоны. Вырученные средства она намеревалась передать на поддержку ВСУ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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