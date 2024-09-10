https://ria.ru/20240910/polsha-1971799655.html

Протестующие шахтеры и энергетики перекрыли центр Варшавы

Протестующие шахтеры и энергетики перекрыли центр Варшавы - РИА Новости, 10.09.2024

Протестующие шахтеры и энергетики перекрыли центр Варшавы

Протестующие шахтеры и энергетики перекрыли центр Варшавы, требуя переговоров о будущем угольных шахт и повышения зарплат, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:25

2024-09-10T12:25

2024-09-10T13:32

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ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Протестующие шахтеры и энергетики перекрыли центр Варшавы, требуя переговоров о будущем угольных шахт и повышения зарплат, передает корреспондент РИА Новости. Профсоюзы энергетической компании Enei организовали акцию протеста перед зданием министерства государственных активов на улице Круча в центре польской столицы. В протесте принимают участие несколько тысяч человек, в частности, работники шахты "Богданка", электростанций Козенице и Поланец, которые специально прибыли из Люблинского воеводства. "Мы скорее выйдем из ЕС, чем закроем шахты", - написано на их плакатах. Протестующие обеспокоены будущем угольного сектора в связи с планами Европейского союза переходить на экологически нейтральные источники энергии. "Требуем немедленных переговоров о будущем угольных шахт и электростанций, которые попали под угрозу уничтожения из-за так называемой "зеленой трансформации", - говорится в заявлении организаторов. Также протестующие шахтеры и энергетики требуют пересмотра системы оплаты труда и повышения заработных плат минимум на 15%. Протесты у здания министерства государственных активов сопровождаются нарушением общественного порядка, протестующие взрывают петарды и зажигают файеры. Полицейские пытаются вступить в переговоры с организаторами протеста и пока не предпринимают активных действий. На место прибывают дополнительные силы правоохранителей.Из-за протеста закрыто движение на улице Круча, Вспульна и других.

https://ria.ru/20240909/polsha-1971528844.html

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Забастовка шахтеров и энергетиков в центре Варшавы с требованием повысить зарплаты Шахтеры и энергетики, требующие повышения зарплат минимум на 15%, перекрыли центр Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие также требуют немедленных переговоров о будущем угольных шахт на фоне планов перехода к зеленой энергетике. 2024-09-10T12:25 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, варшава, люблинское воеводство, евросоюз