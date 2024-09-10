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Польская журналистка выставила на продажу вещи якобы российских солдат
Польская журналистка выставила на продажу вещи якобы российских солдат - РИА Новости, 10.09.2024
Польская журналистка выставила на продажу вещи якобы российских солдат
Польская журналистка из издания Wprost Каролина Бака-Погожельская выставила на продажу в интернете личные вещи, принадлежавшие, как она утверждает, российским... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:35
2024-09-10T11:35
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ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польская журналистка из издания Wprost Каролина Бака-Погожельская выставила на продажу в интернете личные вещи, принадлежавшие, как она утверждает, российским солдатам, в том числе их именные жетоны, за что подверглась критике на родине, сообщает портал interia.pl. Сама Бака-Погожельская утверждает, что находится на Украине в качестве волонтера. На размещенной в интернете видеозаписи она показала, что у нее в продаже имеются часы и жетоны. "Только мы знаем, в каких условиях они были получены", - заявила женщина, подчеркнув, что их привез из зоны боевых действий ее жених, который служит в 103-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Вырученные средства она намеревалась передать на поддержку ВСУ. В польском интернет-пространстве Бака-Погожельская подверглась критике. "Торговля жетонами, взятыми у павших солдат, — это морально и интеллектуально очень слабо... Каждый погибший имеет право на достойное захоронение, а семья имеет право быть проинформированной о том, что их сын или муж не пропавший без вести, а погибший... Это относится и к россиянам", - заявил публицист и военный эксперт Ярослав Вольский. Он также отметил, что все ценности, принадлежавшие павшему солдату, должны быть возвращены семье или стране, откуда он прибыл, особенно это касается жетонов. Бака-Погожельская удалила свои объявления заявила, что "ни один из предметов, вопреки появляющимся в интернете предположениям, не был взят у погибшего солдата".
https://ria.ru/20240827/polsha-1968648543.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Польская журналистка выставила на продажу вещи якобы российских солдат
interia.pl: польская журналистка выставила на продажу вещи российских солдат
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польская журналистка из издания Wprost Каролина Бака-Погожельская выставила на продажу в интернете личные вещи, принадлежавшие, как она утверждает, российским солдатам, в том числе их именные жетоны, за что подверглась критике на родине, сообщает портал interia.pl.
Сама Бака-Погожельская утверждает, что находится на Украине
в качестве волонтера. На размещенной в интернете видеозаписи она показала, что у нее в продаже имеются часы и жетоны.
"Только мы знаем, в каких условиях они были получены", - заявила женщина, подчеркнув, что их привез из зоны боевых действий ее жених, который служит в 103-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ
. Вырученные средства она намеревалась передать на поддержку ВСУ.
В польском интернет-пространстве Бака-Погожельская подверглась критике.
"Торговля жетонами, взятыми у павших солдат, — это морально и интеллектуально очень слабо... Каждый погибший имеет право на достойное захоронение, а семья имеет право быть проинформированной о том, что их сын или муж не пропавший без вести, а погибший... Это относится и к россиянам", - заявил публицист и военный эксперт Ярослав Вольский.
Он также отметил, что все ценности, принадлежавшие павшему солдату, должны быть возвращены семье или стране, откуда он прибыл, особенно это касается жетонов.
Бака-Погожельская удалила свои объявления заявила, что "ни один из предметов, вопреки появляющимся в интернете предположениям, не был взят у погибшего солдата".