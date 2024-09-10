https://ria.ru/20240910/polsha-1971766714.html

Польша передумала покупать у США пять сотен ракетных установок HIMARS

Польша передумала покупать у США пять сотен ракетных установок HIMARS - РИА Новости, 10.09.2024

Польша передумала покупать у США пять сотен ракетных установок HIMARS

Польские власти передумали закупать у США все пять сотен законтрактованных ранее ракетных установок HIMARS, сообщила Rzeczpospolita. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:30

2024-09-10T10:30

2024-09-10T11:16

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ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польские власти передумали закупать у США все пять сотен законтрактованных ранее ракетных установок HIMARS, сообщила Rzeczpospolita. "Хотя год назад мы подписали рамочное соглашение на 486 артиллерийских систем HIMARS, переговоры о деталях еще не начались. Нет шансов, что мы купим столько", — пишет газета. Сейчас у Польши есть 20 таких систем. При этом Варшава также уже подписала исполнительные контракты сразу на 290 модулей ракетной системы К239 — корейских аналогов американских HIMARS."Поставки уже идут, и в общей сложности мы заплатим за эти системы (корейские К239. — Прим. ред.) более 20 миллиардов злотых (пять миллиардов долларов США). Стоит подчеркнуть, что если американская версия этого оружия вмещает в контейнер шесть ракет с дальностью около 80 километров, то корейская версия имеет два таких контейнера, то есть ракет может быть целых 12", — пояснило издание.В среду исполнится ровно год с момента подписания между Польшей и США рамочного соглашения на 486 американских систем HIMARS. Согласно принятому графику, поставки должны были начаться в конце 2025 года. При этом, как объяснила газета, такое соглашение определяет лишь рамки, о которых договариваются стороны. После заключения документа требуется "все уточнить, определиться с окончательным количеством пусковых установок, ценой, графиком поставок и так далее". Но пока, как пишет издание, на этом направлении ничего не происходит и никаких конкретных переговоров не ведется. По информации Rzeczpospolita, основная проблема — деньги. По оценкам Американского агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности — административного органа, отвечающего за продажу оружия союзникам, стоимость этой закупки составляет максимум десять миллиардов долларов США, или примерно 40 миллиардов злотых. "Обычно цена немного меньше, но сумма все равно немалая. Учитывая, что мы недавно подписали, например, контракт на закупку 96 вертолетов AH-62 Apache примерно на 40 миллиардов злотых (десять миллиардов долларов США), бюджетный фонд становится все меньше", — отметила газета.По мнению издания, учитывая южнокорейские поставки, скорее всего, Польша будет вести переговоры о покупке только 126 комплектов HIMARS. Первоначальный график реализации договора, предполагавший первые поставки в 2025 году, уже недействителен.

https://radiosputnik.ru/20240820/oruzhie-1967409288.html

https://ria.ru/20240818/polsha-1966938835.html

https://ria.ru/20240424/rakety-1942166163.html

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