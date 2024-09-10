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Польша передумала покупать у США пять сотен ракетных установок HIMARS - РИА Новости, 10.09.2024
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10:30 10.09.2024 (обновлено: 11:16 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/polsha-1971766714.html
Польша передумала покупать у США пять сотен ракетных установок HIMARS
Польша передумала покупать у США пять сотен ракетных установок HIMARS - РИА Новости, 10.09.2024
Польша передумала покупать у США пять сотен ракетных установок HIMARS
Польские власти передумали закупать у США все пять сотен законтрактованных ранее ракетных установок HIMARS, сообщила Rzeczpospolita. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:30
2024-09-10T11:16
сша
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ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польские власти передумали закупать у США все пять сотен законтрактованных ранее ракетных установок HIMARS, сообщила Rzeczpospolita. "Хотя год назад мы подписали рамочное соглашение на 486 артиллерийских систем HIMARS, переговоры о деталях еще не начались. Нет шансов, что мы купим столько", — пишет газета. Сейчас у Польши есть 20 таких систем. При этом Варшава также уже подписала исполнительные контракты сразу на 290 модулей ракетной системы К239 — корейских аналогов американских HIMARS.&quot;Поставки уже идут, и в общей сложности мы заплатим за эти системы (корейские К239. — Прим. ред.) более 20 миллиардов злотых (пять миллиардов долларов США). Стоит подчеркнуть, что если американская версия этого оружия вмещает в контейнер шесть ракет с дальностью около 80 километров, то корейская версия имеет два таких контейнера, то есть ракет может быть целых 12&quot;, — пояснило издание.В среду исполнится ровно год с момента подписания между Польшей и США рамочного соглашения на 486 американских систем HIMARS. Согласно принятому графику, поставки должны были начаться в конце 2025 года. При этом, как объяснила газета, такое соглашение определяет лишь рамки, о которых договариваются стороны. После заключения документа требуется "все уточнить, определиться с окончательным количеством пусковых установок, ценой, графиком поставок и так далее". Но пока, как пишет издание, на этом направлении ничего не происходит и никаких конкретных переговоров не ведется. По информации Rzeczpospolita, основная проблема — деньги. По оценкам Американского агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности — административного органа, отвечающего за продажу оружия союзникам, стоимость этой закупки составляет максимум десять миллиардов долларов США, или примерно 40 миллиардов злотых. &quot;Обычно цена немного меньше, но сумма все равно немалая. Учитывая, что мы недавно подписали, например, контракт на закупку 96 вертолетов AH-62 Apache примерно на 40 миллиардов злотых (десять миллиардов долларов США), бюджетный фонд становится все меньше&quot;, — отметила газета.По мнению издания, учитывая южнокорейские поставки, скорее всего, Польша будет вести переговоры о покупке только 126 комплектов HIMARS. Первоначальный график реализации договора, предполагавший первые поставки в 2025 году, уже недействителен.
https://radiosputnik.ru/20240820/oruzhie-1967409288.html
https://ria.ru/20240818/polsha-1966938835.html
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сша, польша
США, Польша
Польша передумала покупать у США пять сотен ракетных установок HIMARS

Rzeczpospolita: Польша передумала закупать у США все пять сотен HIMARS

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польские власти передумали закупать у США все пять сотен законтрактованных ранее ракетных установок HIMARS, сообщила Rzeczpospolita.
«
"Хотя год назад мы подписали рамочное соглашение на 486 артиллерийских систем HIMARS, переговоры о деталях еще не начались. Нет шансов, что мы купим столько", — пишет газета.
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Сейчас у Польши есть 20 таких систем.
При этом Варшава также уже подписала исполнительные контракты сразу на 290 модулей ракетной системы К239 — корейских аналогов американских HIMARS.
«

"Поставки уже идут, и в общей сложности мы заплатим за эти системы (корейские К239. — Прим. ред.) более 20 миллиардов злотых (пять миллиардов долларов США). Стоит подчеркнуть, что если американская версия этого оружия вмещает в контейнер шесть ракет с дальностью около 80 километров, то корейская версия имеет два таких контейнера, то есть ракет может быть целых 12", — пояснило издание.

В среду исполнится ровно год с момента подписания между Польшей и США рамочного соглашения на 486 американских систем HIMARS. Согласно принятому графику, поставки должны были начаться в конце 2025 года.
При этом, как объяснила газета, такое соглашение определяет лишь рамки, о которых договариваются стороны. После заключения документа требуется "все уточнить, определиться с окончательным количеством пусковых установок, ценой, графиком поставок и так далее". Но пока, как пишет издание, на этом направлении ничего не происходит и никаких конкретных переговоров не ведется.
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По информации Rzeczpospolita, основная проблема — деньги. По оценкам Американского агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности — административного органа, отвечающего за продажу оружия союзникам, стоимость этой закупки составляет максимум десять миллиардов долларов США, или примерно 40 миллиардов злотых.
«

"Обычно цена немного меньше, но сумма все равно немалая. Учитывая, что мы недавно подписали, например, контракт на закупку 96 вертолетов AH-62 Apache примерно на 40 миллиардов злотых (десять миллиардов долларов США), бюджетный фонд становится все меньше", — отметила газета.

По мнению издания, учитывая южнокорейские поставки, скорее всего, Польша будет вести переговоры о покупке только 126 комплектов HIMARS. Первоначальный график реализации договора, предполагавший первые поставки в 2025 году, уже недействителен.
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