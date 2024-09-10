https://ria.ru/20240910/politseymako-1971778664.html

Биография Марины Полицеймако

Биография Марины Полицеймако - РИА Новости, 10.09.2024

Биография Марины Полицеймако

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Марина Витальевна Полицеймако родилась 10 февраля 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Ее отец,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:03

2024-09-10T11:03

2024-09-10T11:04

справки

санкт-петербург

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Актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Марина Витальевна Полицеймако родилась 10 февраля 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Ее отец, Виталий Полицеймако, был актером Ленинградского Большого драматического театра им. Горького (ныне Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова). Мать, Евгения Фиш, была артисткой Ленинградской филармонии (ныне Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича).В 1964 году окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина (ныне институт), курс Анны Орочко. С 1965 года – актриса московского Театра драмы и комедии на Таганке (ныне Московский театр на Таганке).За годы работы в театре она сыграла десятки ролей в спектаклях Юрия Любимова: "Добрый человек из Сезуана" (1964), "Антимиры" (1965), "Десять дней, которые потрясли мир" (1965), "Павшие и живые" (1965), "Жизнь Галилея" (1966), "Пугачев" (1967), "Послушайте!" (1967), "Тартюф" (1968), "Мать" (1969), "Что делать?" (1971), "А зори здесь тихие..." (1971), "Под кожей статуи свободы" (1972), "Преступление и наказание" (1979), "Дом на набережной" Юрия Трифонов (1980), "Три сестры" (1980), "Живой" (1989), "Братья Карамазовы" (1997), "Хроники" (2000), "Горе от ума – Горе уму – Горе ума" (2007), "Замок" (2007), "Сказки" (2009) и др.Исполнила роли в спектаклях Анатолия Эфроса "Вишневый сад" (1975), "На дне" (1985), "У войны не женское лицо" (1985), "Полтора квадратных метра (1986).Играла также в постановках "Гроза двенадцатого года. Имени Твоему" (Из записок Даниловского) Сергея Глущенко при участии Игоря Голубева, Кирилла Фокина (2014), "Эльза" Ярославы Пулинович (2016) и др. Долгое время Марина Полицеймако была преимущественно театральной актрисой. Изредка появляясь на киноэкране, она играла в основном эпизодические роли.Наиболее заметные работы актрисы на киноэкране в 1970-1980-е годы: Гликерия Капитоновна в телефильме "Табачный капитан" (1972), Анна Иоанновна в исторической ленте "Михайло Ломоносов" (1984) и подсудимая Алла Ломакина в картине "Процесс" (1989).С началом нового века Марина Полицеймако стала чаще сниматься в фильмах и сериалах. Она исполнила роль бабушки в дилогии "Московские окна" (2001) и "Лучший город земли" (2003), снялась в таких популярных сериалах как "Простые истины" (1999-2003), "МУР есть МУР" (2004), "Даша Васильева. Любительница частного сыска - 4" (2005), "Три полуграции" (2006), "И все-таки я люблю" (2008), "Москва. Центральный округ-3" (2010) и многих других.Всего фильмография актрисы включает более 40 киноролей.Заслуженная артистка РСФСР (1988).В 2017 году была удостоена звания "Почетный деятель искусств города Москвы" за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность. Марина Полицеймако была замужем за актером Семеном Фарадой (1933-2009). В браке родился сын – Михаил Полицеймако, актер театра и кино.10 сентября 2024 года стало известно, что Марина Полицеймако скончалась.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, санкт-петербург