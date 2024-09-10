https://ria.ru/20240910/podpole-1971931127.html

В подполье заявили об ударе по ВСУ в Запорожской области

В подполье заявили об ударе по ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2024

В подполье заявили об ударе по ВСУ в Запорожской области

Удар нанесен по технике и группе личного состава ВСУ из 30 человек на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил во вторник РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T19:38

2024-09-10T19:38

2024-09-10T19:48

запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Удар нанесен по технике и группе личного состава ВСУ из 30 человек на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил во вторник РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня накрыли около пяти единиц техники и личного состава до 30 бандеровцев (в поселке Малиновка – подконтрольная ВСУ часть Запорожской области – ред.). Это только в том месте. Били и в другие места", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.Других подробностей пока не приводится.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240908/udar-1971450894.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, россия, вооруженные силы рф