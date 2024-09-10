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В подполье заявили об ударе по ВСУ в Запорожской области
В подполье заявили об ударе по ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2024
В подполье заявили об ударе по ВСУ в Запорожской области
Удар нанесен по технике и группе личного состава ВСУ из 30 человек на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил во вторник РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:38
2024-09-10T19:38
2024-09-10T19:48
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Удар нанесен по технике и группе личного состава ВСУ из 30 человек на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил во вторник РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня накрыли около пяти единиц техники и личного состава до 30 бандеровцев (в поселке Малиновка – подконтрольная ВСУ часть Запорожской области – ред.). Это только в том месте. Били и в другие места", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.Других подробностей пока не приводится.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240908/udar-1971450894.html
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Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Россия, Вооруженные силы РФ
В подполье заявили об ударе по ВСУ в Запорожской области
Подполье: по ВСУ нанесен удар в подконтрольной Киеву части запорожской области