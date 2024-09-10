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В подполье заявили об ударе по ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 10.09.2024 (обновлено: 19:48 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/podpole-1971931127.html
В подполье заявили об ударе по ВСУ в Запорожской области
В подполье заявили об ударе по ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2024
В подполье заявили об ударе по ВСУ в Запорожской области
Удар нанесен по технике и группе личного состава ВСУ из 30 человек на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил во вторник РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:38
2024-09-10T19:48
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Удар нанесен по технике и группе личного состава ВСУ из 30 человек на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил во вторник РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня накрыли около пяти единиц техники и личного состава до 30 бандеровцев (в поселке Малиновка – подконтрольная ВСУ часть Запорожской области – ред.). Это только в том месте. Били и в другие места", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.Других подробностей пока не приводится.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240908/udar-1971450894.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, россия, вооруженные силы рф
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Россия, Вооруженные силы РФ
В подполье заявили об ударе по ВСУ в Запорожской области

Подполье: по ВСУ нанесен удар в подконтрольной Киеву части запорожской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Удар нанесен по технике и группе личного состава ВСУ из 30 человек на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил во вторник РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сегодня накрыли около пяти единиц техники и личного состава до 30 бандеровцев (в поселке Малиновка – подконтрольная ВСУ часть Запорожской области – ред.). Это только в том месте. Били и в другие места", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.
Других подробностей пока не приводится.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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