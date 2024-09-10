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Подозреваемый в педофилии мигрант скрывался на ферме в Подмосковье - РИА Новости, 10.09.2024
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21:03 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/podmoskove-1971940488.html
Подозреваемый в педофилии мигрант скрывался на ферме в Подмосковье
Подозреваемый в педофилии мигрант скрывался на ферме в Подмосковье - РИА Новости, 10.09.2024
Подозреваемый в педофилии мигрант скрывался на ферме в Подмосковье
Полицейские задержали 38-летнего мужчину из ближнего зарубежья, который увез двух мальчиков в неизвестном направлении и держал их в строительном вагончике на... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T21:03
2024-09-10T21:03
происшествия
россия
рязанская область
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Полицейские задержали 38-летнего мужчину из ближнего зарубежья, который увез двух мальчиков в неизвестном направлении и держал их в строительном вагончике на территории животноводческой фермы в Московской области, подозреваемый признался, что между ним и детьми была интимная связь, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московской и Рязанской областей задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Поступила информация, что 38-летний мужчина увез в неизвестном направлении двух мальчиков. "Выяснилось, что подозреваемый скрывался в строительном вагончике на территории животноводческой фермы в деревне Аксенки Богородского городского округа. Оперативники МУ МВД России "Ногинское" задержали злоумышленника и освободили детей", - говорится в сообщении. На опубликованном полицией допросе мужчина признался, что хотел усыновить детей, при этом, по его словам, между ним и двумя мальчиками была интимная связь. Фигурант передан в следственные органы. Как сообщило в своем Telegram-канале СУСК по Рязанской области, мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) и развратных действий (ч. 2 ст. 135 УК РФ) в отношении малолетних. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, с мая по 2 сентября в Ряжском районе гражданин Узбекистана совершал преступления против половой неприкосновенности двух малолетних соотечественников.
https://ria.ru/20240514/pedofil-1945844124.html
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россия
рязанская область
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происшествия, россия, рязанская область, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Рязанская область, Московская область (Подмосковье)
Подозреваемый в педофилии мигрант скрывался на ферме в Подмосковье

В Подмосковье задержали мигранта, скрывавшегося на ферме с двумя мальчиками

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Полицейские задержали 38-летнего мужчину из ближнего зарубежья, который увез двух мальчиков в неизвестном направлении и держал их в строительном вагончике на территории животноводческой фермы в Московской области, подозреваемый признался, что между ним и детьми была интимная связь, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД.
Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московской и Рязанской областей задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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Поступила информация, что 38-летний мужчина увез в неизвестном направлении двух мальчиков.
"Выяснилось, что подозреваемый скрывался в строительном вагончике на территории животноводческой фермы в деревне Аксенки Богородского городского округа. Оперативники МУ МВД России "Ногинское" задержали злоумышленника и освободили детей", - говорится в сообщении.
На опубликованном полицией допросе мужчина признался, что хотел усыновить детей, при этом, по его словам, между ним и двумя мальчиками была интимная связь.
Фигурант передан в следственные органы.
Как сообщило в своем Telegram-канале СУСК по Рязанской области, мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) и развратных действий (ч. 2 ст. 135 УК РФ) в отношении малолетних. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, с мая по 2 сентября в Ряжском районе гражданин Узбекистана совершал преступления против половой неприкосновенности двух малолетних соотечественников.
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