https://ria.ru/20240910/podmoskove-1971940488.html

Подозреваемый в педофилии мигрант скрывался на ферме в Подмосковье

Подозреваемый в педофилии мигрант скрывался на ферме в Подмосковье - РИА Новости, 10.09.2024

Подозреваемый в педофилии мигрант скрывался на ферме в Подмосковье

Полицейские задержали 38-летнего мужчину из ближнего зарубежья, который увез двух мальчиков в неизвестном направлении и держал их в строительном вагончике на... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T21:03

2024-09-10T21:03

2024-09-10T21:03

происшествия

россия

рязанская область

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Полицейские задержали 38-летнего мужчину из ближнего зарубежья, который увез двух мальчиков в неизвестном направлении и держал их в строительном вагончике на территории животноводческой фермы в Московской области, подозреваемый признался, что между ним и детьми была интимная связь, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД. Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московской и Рязанской областей задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Поступила информация, что 38-летний мужчина увез в неизвестном направлении двух мальчиков. "Выяснилось, что подозреваемый скрывался в строительном вагончике на территории животноводческой фермы в деревне Аксенки Богородского городского округа. Оперативники МУ МВД России "Ногинское" задержали злоумышленника и освободили детей", - говорится в сообщении. На опубликованном полицией допросе мужчина признался, что хотел усыновить детей, при этом, по его словам, между ним и двумя мальчиками была интимная связь. Фигурант передан в следственные органы. Как сообщило в своем Telegram-канале СУСК по Рязанской области, мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) и развратных действий (ч. 2 ст. 135 УК РФ) в отношении малолетних. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, с мая по 2 сентября в Ряжском районе гражданин Узбекистана совершал преступления против половой неприкосновенности двух малолетних соотечественников.

https://ria.ru/20240514/pedofil-1945844124.html

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россия

рязанская область

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, рязанская область, московская область (подмосковье)