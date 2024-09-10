https://ria.ru/20240910/piskarev-1971738845.html

Комиссия направила в ГП материалы о призывах иноагентов выделить оружие ВСУ

Комиссия направила в ГП материалы о призывах иноагентов выделить оружие ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

Комиссия направила в ГП материалы о призывах иноагентов выделить оружие ВСУ

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ направила в Генпрокуратуру материалы о призывах иноагентов в США и Евросоюзе к странам... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:35

2024-09-10T07:35

2024-09-10T07:58

василий пискарев

россия

австрия

сша

госдума рф

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ направила в Генпрокуратуру материалы о призывах иноагентов в США и Евросоюзе к странам НАТО выделить ВСУ оружие дальнего действия без ограничений на его использование, сообщил глава комиссии Василий Пискарев ("Единая Россия"). "В целях привлечения виновных лиц к уголовной ответственности собранные материалы направили в Генеральную прокуратуру РФ", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Глава комиссии сообщил, что после провала провокаций в период Единого дня голосования, многочисленные объединения и организации, базирующиеся в США и ЕС, состоящие из перебежчиков и иноагентов, начали отрабатывать тезисы с призывами к странам НАТО выделить ВСУ оружие дальнего действия без ограничений использования. "В таких действиях указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 280.4 Уголовного кодекса РФ - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности нашей страны, либо ст. 275 УК РФ - государственная измена, то есть оказание помощи иностранному государству, направленной против безопасности России, с пожизненным лишением свободы", - отметил он. По словам Пискарева, инфраструктура, созданная Западом при участии "предателей-релокантов", для вмешательства в российские президентские и региональные выборы, теперь переориентирована на проведение акций в поддержку украинских нацистов. "Такие мероприятия еженедельно проводятся релокантами, в том числе вблизи российских загранучреждений при медиаподдержке западных СМИ. Например, в США, Австрии, Германии, Италии, Испании, Польше, Португалии, Франции, Швейцарии и других странах", - рассказал парламентарий.

https://ria.ru/20240909/shtraf-1971662170.html

https://ria.ru/20240906/minyust-1971116416.html

россия

австрия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий пискарев, россия, австрия, сша, госдума рф, вооруженные силы украины, нато