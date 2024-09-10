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Комиссия направила в ГП материалы о призывах иноагентов выделить оружие ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
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07:35 10.09.2024 (обновлено: 07:58 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/piskarev-1971738845.html
Комиссия направила в ГП материалы о призывах иноагентов выделить оружие ВСУ
Комиссия направила в ГП материалы о призывах иноагентов выделить оружие ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
Комиссия направила в ГП материалы о призывах иноагентов выделить оружие ВСУ
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ направила в Генпрокуратуру материалы о призывах иноагентов в США и Евросоюзе к странам... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:35
2024-09-10T07:58
василий пискарев
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госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ направила в Генпрокуратуру материалы о призывах иноагентов в США и Евросоюзе к странам НАТО выделить ВСУ оружие дальнего действия без ограничений на его использование, сообщил глава комиссии Василий Пискарев ("Единая Россия"). "В целях привлечения виновных лиц к уголовной ответственности собранные материалы направили в Генеральную прокуратуру РФ", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Глава комиссии сообщил, что после провала провокаций в период Единого дня голосования, многочисленные объединения и организации, базирующиеся в США и ЕС, состоящие из перебежчиков и иноагентов, начали отрабатывать тезисы с призывами к странам НАТО выделить ВСУ оружие дальнего действия без ограничений использования. "В таких действиях указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 280.4 Уголовного кодекса РФ - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности нашей страны, либо ст. 275 УК РФ - государственная измена, то есть оказание помощи иностранному государству, направленной против безопасности России, с пожизненным лишением свободы", - отметил он. По словам Пискарева, инфраструктура, созданная Западом при участии "предателей-релокантов", для вмешательства в российские президентские и региональные выборы, теперь переориентирована на проведение акций в поддержку украинских нацистов. "Такие мероприятия еженедельно проводятся релокантами, в том числе вблизи российских загранучреждений при медиаподдержке западных СМИ. Например, в США, Австрии, Германии, Италии, Испании, Польше, Португалии, Франции, Швейцарии и других странах", - рассказал парламентарий.
https://ria.ru/20240909/shtraf-1971662170.html
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василий пискарев, россия, австрия, сша, госдума рф, вооруженные силы украины, нато
Василий Пискарев, Россия, Австрия, США, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, НАТО
Комиссия направила в ГП материалы о призывах иноагентов выделить оружие ВСУ

Пискарев: в ГП направлены материалы о призывах иноагентов выделить оружие ВСУ

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Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ направила в Генпрокуратуру материалы о призывах иноагентов в США и Евросоюзе к странам НАТО выделить ВСУ оружие дальнего действия без ограничений на его использование, сообщил глава комиссии Василий Пискарев ("Единая Россия").
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"В целях привлечения виновных лиц к уголовной ответственности собранные материалы направили в Генеральную прокуратуру РФ", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
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Глава комиссии сообщил, что после провала провокаций в период Единого дня голосования, многочисленные объединения и организации, базирующиеся в США и ЕС, состоящие из перебежчиков и иноагентов, начали отрабатывать тезисы с призывами к странам НАТО выделить ВСУ оружие дальнего действия без ограничений использования.
"В таких действиях указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 280.4 Уголовного кодекса РФ - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности нашей страны, либо ст. 275 УК РФ - государственная измена, то есть оказание помощи иностранному государству, направленной против безопасности России, с пожизненным лишением свободы", - отметил он.
По словам Пискарева, инфраструктура, созданная Западом при участии "предателей-релокантов", для вмешательства в российские президентские и региональные выборы, теперь переориентирована на проведение акций в поддержку украинских нацистов.
"Такие мероприятия еженедельно проводятся релокантами, в том числе вблизи российских загранучреждений при медиаподдержке западных СМИ. Например, в США, Австрии, Германии, Италии, Испании, Польше, Португалии, Франции, Швейцарии и других странах", - рассказал парламентарий.
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Василий ПискаревРоссияАвстрияСШАГосдума РФВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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