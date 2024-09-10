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Пилота разбившегося истребителя ВВС Тайваня нашли живым - РИА Новости, 10.09.2024
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22:10 10.09.2024
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Пилота разбившегося истребителя ВВС Тайваня нашли живым
Пилота разбившегося истребителя ВВС Тайваня нашли живым - РИА Новости, 10.09.2024
Пилота разбившегося истребителя ВВС Тайваня нашли живым
Пилот разбившегося в море истребителя ВВС Тайваня Mirage 2000 найден живым, он находится в сознании, сообщает газета Taiwan News со ссылкой на ВВС острова. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:10
2024-09-10T22:10
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пилот разбившегося в море истребителя ВВС Тайваня Mirage 2000 найден живым, он находится в сознании, сообщает газета Taiwan News со ссылкой на ВВС острова. Ранее газета Taiwan News сообщала, что истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000 разбился в море у города Синьчжу на западной стороне острова во время выполнения учебного полета. По данным издания, причиной крушения стала потеря тяги в процессе выполнения тренировочной миссии. "Местоположение пилота истребителя Mirage... было определено, он был отправлен на дальнейшее лечение. Его безопасность подтверждена, и он находится в сознании", - говорится в сообщении. Как уточняет газета, для расследования причин инцидента будет создана специальная оперативная группа.
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в мире, тайвань
В мире, Тайвань
Пилота разбившегося истребителя ВВС Тайваня нашли живым

Taiwan News: пилот разбившегося в море истребителя ВВС Тайваня найден живым

© AP Photo / Wally SantanaИстребители ВВС Тайваня
Истребители ВВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Wally Santana
Истребители ВВС Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пилот разбившегося в море истребителя ВВС Тайваня Mirage 2000 найден живым, он находится в сознании, сообщает газета Taiwan News со ссылкой на ВВС острова.
Ранее газета Taiwan News сообщала, что истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000 разбился в море у города Синьчжу на западной стороне острова во время выполнения учебного полета. По данным издания, причиной крушения стала потеря тяги в процессе выполнения тренировочной миссии.
«
"Местоположение пилота истребителя Mirage... было определено, он был отправлен на дальнейшее лечение. Его безопасность подтверждена, и он находится в сознании", - говорится в сообщении.
Как уточняет газета, для расследования причин инцидента будет создана специальная оперативная группа.
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