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Пилота разбившегося истребителя ВВС Тайваня нашли живым
Пилота разбившегося истребителя ВВС Тайваня нашли живым - РИА Новости, 10.09.2024
Пилота разбившегося истребителя ВВС Тайваня нашли живым
Пилот разбившегося в море истребителя ВВС Тайваня Mirage 2000 найден живым, он находится в сознании, сообщает газета Taiwan News со ссылкой на ВВС острова. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:10
2024-09-10T22:10
2024-09-10T22:10
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тайвань
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пилот разбившегося в море истребителя ВВС Тайваня Mirage 2000 найден живым, он находится в сознании, сообщает газета Taiwan News со ссылкой на ВВС острова. Ранее газета Taiwan News сообщала, что истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000 разбился в море у города Синьчжу на западной стороне острова во время выполнения учебного полета. По данным издания, причиной крушения стала потеря тяги в процессе выполнения тренировочной миссии. "Местоположение пилота истребителя Mirage... было определено, он был отправлен на дальнейшее лечение. Его безопасность подтверждена, и он находится в сознании", - говорится в сообщении. Как уточняет газета, для расследования причин инцидента будет создана специальная оперативная группа.
https://ria.ru/20240814/samolety-1966165871.html
тайвань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань
Пилота разбившегося истребителя ВВС Тайваня нашли живым
Taiwan News: пилот разбившегося в море истребителя ВВС Тайваня найден живым