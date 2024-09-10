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Пилота разбившегося истребителя ВВС Тайваня нашли живым

Пилота разбившегося истребителя ВВС Тайваня нашли живым - РИА Новости, 10.09.2024

Пилота разбившегося истребителя ВВС Тайваня нашли живым

Пилот разбившегося в море истребителя ВВС Тайваня Mirage 2000 найден живым, он находится в сознании, сообщает газета Taiwan News со ссылкой на ВВС острова. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T22:10

2024-09-10T22:10

2024-09-10T22:10

в мире

тайвань

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пилот разбившегося в море истребителя ВВС Тайваня Mirage 2000 найден живым, он находится в сознании, сообщает газета Taiwan News со ссылкой на ВВС острова. Ранее газета Taiwan News сообщала, что истребитель ВВС Тайваня Mirage 2000 разбился в море у города Синьчжу на западной стороне острова во время выполнения учебного полета. По данным издания, причиной крушения стала потеря тяги в процессе выполнения тренировочной миссии. "Местоположение пилота истребителя Mirage... было определено, он был отправлен на дальнейшее лечение. Его безопасность подтверждена, и он находится в сознании", - говорится в сообщении. Как уточняет газета, для расследования причин инцидента будет создана специальная оперативная группа.

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тайвань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тайвань