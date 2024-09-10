Рейтинг@Mail.ru
Песков предложил США назвать топовых блогеров, которых использует Россия - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 10.09.2024 (обновлено: 14:37 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/peskov-1971804826.html
Песков предложил США назвать топовых блогеров, которых использует Россия
Песков предложил США назвать топовых блогеров, которых использует Россия - РИА Новости, 10.09.2024
Песков предложил США назвать топовых блогеров, которых использует Россия
Россия не использует популярных американских блогеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:43
2024-09-10T14:37
россия
сша
москва
дмитрий песков
санкции сша против "россии сегодня" и rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия не использует популярных американских блогеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Честно говоря, хотелось бы услышать конкретное имя, конкретного топового блогера США, которого как-то использует Россия в каких-то целях", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что без подобных деталей все заявления Вашингтона остаются голословными обвинениями, которые ни на чем не основаны.США на минувшей неделе ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Ограничения затронули главного редактора медиагруппы Маргариту Симоньян и некоторых топ-менеджеров.Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию создания видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некой фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.Как пишет издание Daily Beast, к числу инфлюенсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали. Как отмечает радиостанция NPR, блогеры также подчеркнули, что никакие внешние силы не влияли на их контент.
https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html
https://ria.ru/20240906/rt-1971023099.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Симоньян о санкциях США против RT
Симоньян о санкциях США против RT
2024-09-10T12:43
true
PT6M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, дмитрий песков, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Санкции США против "России сегодня" и RT
Песков предложил США назвать топовых блогеров, которых использует Россия

Песков: Россия не использует американских блогеров для влияния в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия не использует популярных американских блогеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Честно говоря, хотелось бы услышать конкретное имя, конкретного топового блогера США, которого как-то использует Россия в каких-то целях", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что без подобных деталей все заявления Вашингтона остаются голословными обвинениями, которые ни на чем не основаны.
США на минувшей неделе ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Ограничения затронули главного редактора медиагруппы Маргариту Симоньян и некоторых топ-менеджеров.
Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию создания видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Симоньян заявила о паранойе у западных СМИ после обвинений США в адрес RT
5 сентября, 18:09
Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некой фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.
Как пишет издание Daily Beast, к числу инфлюенсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали.
Как отмечает радиостанция NPR, блогеры также подчеркнули, что никакие внешние силы не влияли на их контент.
Блогер Лорен Чен - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
СМИ: американская медиакомпания уволила блогера, якобы сотрудничавшую с RT
6 сентября, 12:29
 
РоссияСШАМоскваДмитрий ПесковСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала