https://ria.ru/20240910/peskov-1971804826.html

Песков предложил США назвать топовых блогеров, которых использует Россия

Песков предложил США назвать топовых блогеров, которых использует Россия - РИА Новости, 10.09.2024

Песков предложил США назвать топовых блогеров, которых использует Россия

Россия не использует популярных американских блогеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:43

2024-09-10T12:43

2024-09-10T14:37

россия

сша

москва

дмитрий песков

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия не использует популярных американских блогеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Честно говоря, хотелось бы услышать конкретное имя, конкретного топового блогера США, которого как-то использует Россия в каких-то целях", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что без подобных деталей все заявления Вашингтона остаются голословными обвинениями, которые ни на чем не основаны.США на минувшей неделе ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Ограничения затронули главного редактора медиагруппы Маргариту Симоньян и некоторых топ-менеджеров.Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию создания видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некой фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.Как пишет издание Daily Beast, к числу инфлюенсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали. Как отмечает радиостанция NPR, блогеры также подчеркнули, что никакие внешние силы не влияли на их контент.

https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html

https://ria.ru/20240906/rt-1971023099.html

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Симоньян о санкциях США против RT Симоньян о санкциях США против RT 2024-09-10T12:43 true PT6M33S

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россия, сша, москва, дмитрий песков, санкции сша против "россии сегодня" и rt